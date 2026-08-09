Brasil é eliminado pela Argentina e vai brigar pelo bronze no Sul-Americano Classificada para a AmeriCup, Seleção feminina enfrenta a Colômbia neste domingo (9) pela disputa de terceiro lugar

Já classificada para a AmeriCup, a Seleção Brasileira de basquete feminino sofreu nova derrota no Sul-Americano na noite deste sábado (8). O algoz da vez foi a invicta Argentina, que venceu o duelo válido pela semifinal por 72 a 66 e avançou para enfrentar a Venezuela pelo título. O Brasil vai disputar o terceiro lugar contra a Colômbia neste domingo (9), em partida que antecede a grande decisão, em Zárate, na Argentina.

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Como foi o jogo?

Em um primeiro quarto equilibrado, o time brasileiro chegou a assumir a ponta do placar antes de sofrer o empate em um lance livre: 21 a 21. O segundo período mostrou um cenário parecido, com as argentinas abrindo oito de vantagem e o Brasil se recuperando, tomando a frente por um breve momento. Porém, as donas da casa fizeram pressão no garrafão e buscaram a virada: 36 a 35.

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Apesar do bom início de terceiro quarto pelo lado brasileiro, não demorou para que a Argentina tomasse o controle da partida e abrisse 56 a 46. Na última parcial, as armadoras Bella Nascimento e Aaliyah Guyton comandaram a reação verde-amarela, que deixou o placar em 65 a 64 para as hermanas, a pouco mais de um minuto e meio do estouro do cronômetro. O jogo passou a ser mais estudado, com mais pedidos de tempo técnico para a organização das jogadas, e a efetividade nos lances livres fez total diferença para a arrancada final da Aubiceleste rumo à vitória: 72 a 66.

Bella e Guyton foram as maiores pontuadoras do Brasil, com 22 e 18 pontos, respectivamente. A ala Heloísa Carrera também teve atuação de destaque, marcando 12 vezes.

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Campanha do Brasil no Sul-Americano

Aline Moura foi uma das maiores pontuadoras do Brasil na derrota para a Venezuela (Foto: Divulgação/CBB)

Em quatro jogos, a Seleção feminina soma duas vitórias e duas derrotas no classificatório sul-americano para a AmeriCup. A equipe comandada por Léo Figueiró passou para a fase de mata-mata em segundo lugar no Grupo B, com um triunfo sobre o Chile na estreia e um revés para a finalista Venezuela.

A vitória sobre o Paraguai nas quartas de final garantiu vaga ao Brasil no intercontinental, que será disputado em 2027, em El Salvador. O formato do Sul-Americano estabelece que os quatro semifinalistas se classifiquem para a competição.

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