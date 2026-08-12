Brasil disputa 'atalho' por vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028
Seleção disputa qualificatório no México e precisa conquistar o título para garantir vaga antecipada no torneio olímpico
A Seleção Brasileira feminina de basquete terá, a partir da próxima semana, uma nova oportunidade de se aproximar da disputa pelos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Brasil participa do Qualificatório para o Pré-Olímpico, entre os dias 17 e 23 de agosto, em Guadalajara, no México. A competição reúne oito seleções e pode garantir ao campeão uma vaga antecipada no torneio que definirá os classificados para a Olimpíada.
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A equipe comandada por Léo Figueiró terá uma base semelhante à utilizada no Classificatório Sul-Americano da AmeriCupW. Para a nova etapa, porém, o treinador acrescentou quatro jogadoras ao grupo: Marcella Prande, Emanuely Oliveira, Iza Sangalli e Letícia Cesario.
Antes do embarque para o México, a Seleção realiza treinamentos em Campinas (SP). O objetivo é dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Sul-Americano, no qual o Brasil conquistou a medalha de bronze e assegurou presença na AmeriCupW de 2027.
Como funciona o qualificatório
O torneio em Guadalajara conta com oito equipes que ficaram fora da Copa do Mundo Feminina de 2026, disputada na Alemanha. As seleções foram divididas em dois grupos de quatro. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Argentina, Nova Zelândia e Sudão do Sul. A outra chave é formada por Canadá, México, Filipinas e Senegal.
Na primeira fase, as equipes se enfrentam uma vez dentro de seus respectivos grupos. As duas melhores de cada chave avançam às semifinais. Os vencedores dos confrontos eliminatórios fazem a final no dia 23 de agosto.
Apenas o campeão do torneio garante diretamente uma vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028, previsto para fevereiro do próximo ano olímpico. O Brasil, contudo, ainda terá uma segunda possibilidade de classificação. A equipe já está garantida na AmeriCupW 2027 e poderá buscar uma das quatro vagas destinadas ao Pré-Olímpico na competição continental, que será realizada em El Salvador.
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Caminho do Brasil até Los Angeles
O torneio olímpico de basquete feminino em Los Angeles terá 12 seleções. Uma vaga será destinada aos Estados Unidos, país-sede, enquanto outra ficará com a campeã da Copa do Mundo de 2026. As dez vagas restantes serão definidas por meio do Pré-Olímpico.
Dessa forma, o torneio no México representa um caminho mais curto para o Brasil. Caso conquiste o título, a Seleção não precisará depender exclusivamente da campanha na AmeriCupW 2027 para chegar ao Pré-Olímpico.
Jogos do Brasil
17 de agosto- Brasil x Sudão do Sul
BRT: 15h | CST: 12h | IST: 23h30
18 de agosto- Nova Zelândia x Brasil
BRT: 23h30 | CST: 20h30 | IST: 8h (+1)
20 de agosto- Brasil x Argentina
BRT: 15h | CST: 12h | IST: 23h30
As semifinais serão disputadas após o encerramento da fase de grupos, enquanto a decisão está marcada para 23 de agosto.
Jogadoras convocadas:
- Aaliyah Guyton (Illinois/EUA)
- Alana Gonçalo (União Sportiva/Portugal)
- Bella Nascimento (Nadezhda Orenburg/Rússia)
- Maria Albiero (Santo André)
- Marcella Prande (Santo André)
- Maísa Marçal (SESI Araraquara)
- Emanuely Oliveira (Sampaio Basquete)
- Taissa Queiroz (North Carolina/EUA)
- Iza Sangalli (Sampaio Basquete)
- Leticia Cesário (Esgueira Basket/POR)
- Heloisa Carrera (Arizona State/EUA)
- Aline Moura (SESI Araraquara)
- Lety Vasconcellos (Illinois/EUA)
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