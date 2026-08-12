Brasil disputa 'atalho' por vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028 Seleção disputa qualificatório no México e precisa conquistar o título para garantir vaga antecipada no torneio olímpico

A Seleção Brasileira feminina de basquete terá, a partir da próxima semana, uma nova oportunidade de se aproximar da disputa pelos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Brasil participa do Qualificatório para o Pré-Olímpico, entre os dias 17 e 23 de agosto, em Guadalajara, no México. A competição reúne oito seleções e pode garantir ao campeão uma vaga antecipada no torneio que definirá os classificados para a Olimpíada.

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A equipe comandada por Léo Figueiró terá uma base semelhante à utilizada no Classificatório Sul-Americano da AmeriCupW. Para a nova etapa, porém, o treinador acrescentou quatro jogadoras ao grupo: Marcella Prande, Emanuely Oliveira, Iza Sangalli e Letícia Cesario.

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Antes do embarque para o México, a Seleção realiza treinamentos em Campinas (SP). O objetivo é dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Sul-Americano, no qual o Brasil conquistou a medalha de bronze e assegurou presença na AmeriCupW de 2027.

Como funciona o qualificatório

O torneio em Guadalajara conta com oito equipes que ficaram fora da Copa do Mundo Feminina de 2026, disputada na Alemanha. As seleções foram divididas em dois grupos de quatro. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Argentina, Nova Zelândia e Sudão do Sul. A outra chave é formada por Canadá, México, Filipinas e Senegal.

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Na primeira fase, as equipes se enfrentam uma vez dentro de seus respectivos grupos. As duas melhores de cada chave avançam às semifinais. Os vencedores dos confrontos eliminatórios fazem a final no dia 23 de agosto.

Apenas o campeão do torneio garante diretamente uma vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028, previsto para fevereiro do próximo ano olímpico. O Brasil, contudo, ainda terá uma segunda possibilidade de classificação. A equipe já está garantida na AmeriCupW 2027 e poderá buscar uma das quatro vagas destinadas ao Pré-Olímpico na competição continental, que será realizada em El Salvador.

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Brasil venceu a Colômbia na disputa pelo terceiro lugar do Sul-Americano (Foto: Divulgação/CBB)

Caminho do Brasil até Los Angeles

O torneio olímpico de basquete feminino em Los Angeles terá 12 seleções. Uma vaga será destinada aos Estados Unidos, país-sede, enquanto outra ficará com a campeã da Copa do Mundo de 2026. As dez vagas restantes serão definidas por meio do Pré-Olímpico.

Dessa forma, o torneio no México representa um caminho mais curto para o Brasil. Caso conquiste o título, a Seleção não precisará depender exclusivamente da campanha na AmeriCupW 2027 para chegar ao Pré-Olímpico.

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Jogos do Brasil

17 de agosto- Brasil x Sudão do Sul

BRT: 15h | CST: 12h | IST: 23h30

18 de agosto- Nova Zelândia x Brasil

BRT: 23h30 | CST: 20h30 | IST: 8h (+1)

20 de agosto- Brasil x Argentina

BRT: 15h | CST: 12h | IST: 23h30

As semifinais serão disputadas após o encerramento da fase de grupos, enquanto a decisão está marcada para 23 de agosto.

Jogadoras convocadas:

Aaliyah Guyton (Illinois/EUA) Alana Gonçalo (União Sportiva/Portugal) Bella Nascimento (Nadezhda Orenburg/Rússia) Maria Albiero (Santo André) Marcella Prande (Santo André) Maísa Marçal (SESI Araraquara) Emanuely Oliveira (Sampaio Basquete) Taissa Queiroz (North Carolina/EUA) Iza Sangalli (Sampaio Basquete) Leticia Cesário (Esgueira Basket/POR) Heloisa Carrera (Arizona State/EUA) Aline Moura (SESI Araraquara) Lety Vasconcellos (Illinois/EUA)

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