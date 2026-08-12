Campeão da NFL dá dicas ao técnico do Spurs, vice da NBA Mitch Johnson conversou com Mike Macdonald sobre estratégias de motivação e ascensão de Victor Wembanyama

O técnico do San Antonio Spurs, Mitch Johnson, visitou o campo de treinamento do Seattle Seahawks nesta semana para uma troca de experiências com o head coach Mike Macdonald, campeão da NFL na última temporada. O encontro foi revelado por um teaser do episódio de terça-feira (11) do programa "Hard Knocks".

A visita acontece em um momento importante da pré-temporada das duas ligas. O Seahawks se prepara para defender o título do Super Bowl; Johnson, por sua vez, espera voltar às Finais da NBA e ainda busca conquistar um campeonato com o Spurs, o que tornou a conversa entre os dois técnicos um contraste de perspectivas: um que já chegou ao topo e outro que ainda persegue o objetivo.

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No trecho divulgado, Johnson e Macdonald discutiram estratégias de motivação e comunicação no início da temporada. Macdonald relatou a dificuldade de transmitir a mesma mensagem a um elenco recém-campeão.

O treinador da NFL descreveu os primeiros dias de campo de treinamento como "dias de instalação", período dedicado tanto a definir o estilo de jogo quanto a estabelecer a cultura do time. Johnson gostou tanto da ideia que sacou o celular na hora, possivelmente para anotar. O gerente-geral dos Spurs, Brian Wright, também participou da visita ao lado de outros membros da diretoria do clube de San Antonio.

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.@spurs HC Mitch Johnson made a visit to @Seahawks camp to talk about leadership and culture with Mike Macdonald.



Hard Knocks: Training Camp with the @Seahawks airs tonight at 9pm ET on @hbomax pic.twitter.com/cQVUlVnTbW — NFL (@NFL) August 11, 2026

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Wembanyama no Spurs

A conversa entre os técnicos derivou para Victor Wembanyama. Johnson afirmou que o jogador "quer ser o melhor da história". Wright revelou como o clube iniciou o processo de captação; o CEO dos Spurs, R.C. Buford, viu Wembanyama, então com 16 anos, treinando numa academia e ficou tão impressionado que a franquia passou a se posicionar estrategicamente para ter uma chance de selecioná-lo no draft.

A aposta funcionou. Wembanyama, hoje com 22 anos, foi escolhido pelo Spurs como a primeira escolha geral no Draft da NBA de 2023. Na temporada passada, ele levou a equipe às finais da liga, onde o time foi derrotado pelo New York Knicks em cinco jogos.

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Macdonald, por outro lado, admitiu desconhecer o jogo de Wembanyama. Em declaração publicada no site oficial do Seahawks, o técnico se autodescreveu como "um idiota, no momento, quando se trata de outros esportos". Johnson, crescido em Seattle, demonstrou familiaridade maior com o futebol americano local.

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