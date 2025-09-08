Luka Doncic faz jogo de MVP em vitória da Eslovênia na EuroBasket
Armador do Los Angeles Lakers marcou 42 pontos contra a Itália nas oitavas
As dúvidas sobre as condições de Luka Doncic, que surgiram na NBA, acabaram de vez nas oitavas de final da EuroBasket neste domingo (7). Mesmo após possível lesão durante amistoso, quando saiu de quadra com dores, o armador vem se destacando na liderança da Eslovênia no torneio europeu. O astro do Los Angeles Lakers, aliás, foi o responsável direto pela classificação da equipe contra a Itália, com direito a vice-liderança na disputa de MVP da Fiba.
A primeira rodada dos playoffs europeus ficou marcado por grandes sebras. Os favoritos como Sérvia, França e Letônia acabaram eliminados, enquanto Eslovênia, Lituânia, Finlândia, Grécia e Geórgia avançaram às quartas de final da competição continental.
Confira os eleitos da Fiba para MVP das oitavas
Luka Doncic comandou a classificação da Eslovênia ao marcar 42 pontos na vitória por 84 a 77 sobre a Itália na EuroBasket. O armador esloveno ainda somou 10 rebotes e 3 roubos de bola, com 22 pontos anotados apenas no primeiro quarto da partida.
A Finlândia protagonizou uma das maiores surpresas ao derrotar a Sérvia por 92 a 86. Mesmo com a atuação de Nikola Jokic, do Denver Nuggets, que registrou 33 pontos, 8 rebotes e 3 roubos de bola, os favoritos ao título foram eliminados da EuroBasket, com destaque para Lauri Markkanen. O finlandês anotou 29 pontos, 8 rebotes e 3 assistências.
Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, foi decisivo na vitória da Grécia sobre a Alemanha por 84 a 79. O astro grego marcou 37 pontos com aproveitamento excepcional de 18 acertos em 21 arremessos, além de capturar 10 rebotes e atingir 37% de aproveitamento.
No confronto entre seleções bálticas, a Lituânia superou a anfitriã Letônia por 88 a 79 para avançar para a segunda rodada do mata-mata. Apesar da derrota, Kristaps Porzingis, do Atlanta Hawks, se destacou com um duplo-duplo de 34 pontos e 19 rebotes, além de dois tocos.
A Geórgia também surpreendeu ao vencer a França - vice-campeã olímpica em Paris 2024 - por 80 a 70, garantindo vaga nas quartas de final. Único da lista fora da NBA, Kamar Baldwin, do Bayern de Munique, liderou os georgianos com 24 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e 3 cestas de três pontos, assim como um aproveitamento de 30%.
Veja a votação oficial da Fiba
Luka Doncic (Eslovênia) - 31%
Kamar Baldwin (Geórgia) - 33%
Giannis Antetokounmpo (Grécia) - 30%
Kristaps Porzingis (Letônia) - 4%
Nikola Jokic (Sérvia) - 2%
