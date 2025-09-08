Zebras marcam as oitavas de finais da EuroBasket; veja classificados
Sérvia, de Nikola Jokic, e França foram eliminados na 1ª rodada dos playoffs
Após o fim da fase de grupos, o mata-mata da EuroBasket já começou com grandes emoções. O fim de semana, dos dias 6 e 7 de setembro, foi marcado pela disputa das oitavas de final do torneio europeu. Com a presença de grandes nomes da NBA, a rodada contou com aquela famosa zebra, que eliminou duas potências do basquete mundial: a Sérvia, de Nikola Jokic, e a França, vice-campeã de Paris 2024.
As duas derrotas surpreenderam os torcedores que acompanhavam os jogos da elite do basquete europeu. Mesmo liderado pelo 3x MVP Jokic, que contribuiu com 33 pontos, oito rebotes e três assistências, a Sérvia não foi capaz de superar a Finlândia em partida acirrada. Do outro lado, outro jogador da NBA se destacou no confronto: Lauri Markkanen, do Utah Jazz, com 29 pontos, oito rebotes e três assistências.
A história foi feita, também, pela Geórgia ao derrotar a França e garantir a classificação inédita para as quartas de final do EuroBasket. Contra os medalhistas de prata dos Olimpíadas de Paris 2024, a dupla entre Kamar Baldwin, do Bayern de Munique, e Tornike Shengelia, do Barcelona, anotou 24 pontos cada um para firmar o domínio sobre o placar em quase todo o duelo.
Apesar das duas zebras, que renderam grande repercussão nas redes sociais, outros astros da NBA continuam em ação na Europa. Em destaque, Luka Doncic colocou o jogo entre Eslovênia e Itália no bolso com 42 pontos convertidos - 20 a mais do segundo maior pontuador da partida. A Alemanha, de Dennis Schroder, a Turquia, de Alperen Sengun, e a Grécia, de Giannis Antetokounmpo, também superaram seus adversários e se garantiram nas quartas de final.
Confira todos os jogos das oitavas da EuroBasket
Sábado, 6 de setembro
Turquia 85 x 79 Suécia
Alemanha 85 x 58 Portugal
Lituânia 88 x 79 Letônia
Sérvia 86 x 92 Finlândia
Domingo, 7 de setembro
Polônia 80 x 72 Bósnia e Herzegovina
França 70 x 80 Geórgia
Itália 77 x 84 Eslovênia
Grécia 84 x 79 Israel
Próxima rodada da EuroBasket
Após a estreia dos playoffs do torneio europeu, as equipes classificadas já tem data e adversários confirmados para as quartas de final. A disputa será realizada nos dias 9 e 10 de setembro, na quarta e quinta-feira desta semana, respectivamente.
Quarta-feira, 9 de setembro
Turquia x Polônia - 11h (de Brasília)
Lituânia x Grécia - 15h (de Brasília)
Quinta-feira, 10 de setembro
Finlândia x Geórgia - 11h (de Brasília)
Alemanha x Eslovênia - 15h (de Brasília)
