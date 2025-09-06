O Oklahoma City Thunder confirmou na noite desta sexta-feira (5) um revés significativo para seu planejamento. O pivô calouro Thomas Sorber, 15ª escolha geral do Draft, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito e não participará da temporada 2025/26 da NBA.

De acordo com o comunicado da franquia, a lesão ocorreu durante um treino de pré-temporada. Sorber, vindo da Universidade de Georgetown, era projetado como uma peça importante para a rotação do garrafão da equipe no futuro.

O episódio reacende um histórico recente e indesejado para a organização. Esta é a segunda temporada consecutiva em que uma escolha de primeira rodada do Thunder é afastada por uma lesão de LCA antes mesmo de estrear, repetindo o que ocorreu com o armador sérvio Nikola Topic, 12ª escolha de 2024. Somando-se ao caso de Chet Holmgren, que perdeu a temporada 2022-23 por uma lesão no pé, este é o terceiro grande desfalque de um novato em quatro anos para o time.

A contusão interrompe a promissora transição de do pivô para o basquete profissional. Em sua única temporada universitária, o Thomas Sorebr registrou médias expressivas de 14.5 pontos, 8.5 rebotes, 2.4 assistências e 2,0 tocos por jogo, credenciais que justificaram sua seleção na loteria do draft.

Em nota oficial, a direção do OKC lamentou o ocorrido e garantiu que o atleta receberá todo o suporte necessário da organização para sua cirurgia e o longo processo de reabilitação. O cronograma para o procedimento cirúrgico ainda não foi divulgado.

Impacto técnico e tático no campeão da NBA

A ausência de Thomas Sorber impacta diretamente o planejamento do técnico Mark Daigneault, que contava com o calouro para adicionar força física e profundidade à rotação liderada por Chet Holmgren. A equipe agora deverá reavaliar suas opções internas ou explorar o mercado em busca de alternativas para a posição.