menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

‘Mercado da bola’ da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times

Acompanhe as movimentações da liga na offseason para a próxima temporada

Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, em defesa contra o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, nos playoffs da NBA (Foto: David Sherman/NBAE via Getty Images/AFP)
imagem cameraJogadores em ação durante jogo entre Warriors e Rockets pela NBA 2024/25 (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 05/09/2025
14:19
Atualizado há 43 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada de 2025/26 da NBA está cada vez mais próxima! Após o título do Oklahoma City Thunder, a fase regular já tem data de início definido: 21 de outubro. Em preparação para a próxima edição, o mercado de transferências se mantém agitado, principalmente após o início da "free agency" no dia 30 de junho. Acompanhe com o Lance! as movimentações entre os 30 times da liga norte-americana.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tyrese Haliburton está fora da temporada 2025/2026 da NBA; entenda

Conferência Leste da NBA

Divisão do Atlântico

Philadelphia 76ers

Renovações

  • Justin Edwards retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
  • Eric Gordon retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
  • Kyle Lowry retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Trendon Watford fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

  • Guerschon Yabusele sai como agente livre para o Knicks (anúncio oficial)
  • Jared Butler sai como agente livre para o Suns (anúncio oficial)
  • Ricky Council IV foi dispensado (anúncio oficial)

Boston Celtics

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

  1. Georges Niang em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
  2. Luka Garza fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  3. Josh Minott fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  4. Anfernee Simons em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)

Saídas

  1. Jrue Holiday em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)
  2. Luke Kornet sai como agente livre para o Spurs (anúncio oficial)
  3. Kristaps Porziņģis em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
  4. JD Davison foi dispensado (anúncio oficial)
  5. Georges Niang em troca com o Jazz (anúncio oficial)

New York Knicks

Renovações

  • Mikal Bridges renovou por 4 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Jordan Clarkson fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
  • Guerschon Yabusele fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

Ainda sem movimentação

Brooklyn Nets

Renovações

  • Day'Ron Sharpe retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)
  • Ziaire Williams retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)
  • Cam Thomas retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)

Novas contratações

  1. Terance Mann em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
  2. Michael Porter Jr. em troca com o Nuggets (anúncio oficial)
  3. Haywood Highsmith em troca com o Heat (anúncio oficial)

Saídas

  • Cam Johnson em troca com o Nuggets (anúncio oficial)
  • D'Angelo Russell sai como agente livre para o Mavericks (anúncio oficial)
  • Trendon Watford sai como agente livre para o Sixers (anúncio oficial)

Toronto Raptors

Renovações

  • Jakob Poeltl fecha extensão de 4 anos (anúncio oficial)
  • Garrett Temple retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Sandro Mamukelashvili fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

  • Chris Boucher sai como agente livre para o Celtics (pela ESPN)

Divisão Central

Chicago Bulls

Renovações

  • Tre Jones retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Isaac Okoro em troca com o Cavaliers (anúncio oficial)

Saídas

  • Lonzo Ball em troca com o Cavaliers (anúncio oficial)

Cleveland Cavaliers

Renovações

  • Sam Merrill retorna em acordo de 4 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Lonzo Ball em troca com o Bulls (anúncio oficial)
  • Larry Nance Jr. concorda em negociar (anúncio oficial)

Saídas

  • Ty Jerome sai como agente livre para o Grizzlies (anúncio oficial)
  • Isaac Okoro em troca com o Bulls (anúncio oficial)

Detroit Pistons

Renovações

  • Paul Reed retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)

Novas contratações

  • Caris LeVert fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  • Duncan Robinson fecha acordo de 3 anos via "sign-and-trade" (anúncio oficial)
  • Javonte Green fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Saídas

  • Simone Fontecchio sai em troca com o Heat (anúncio oficial)
  • Tim Hardaway Jr. sai como agente livre para o Nuggets (anúncio oficial)
  • Dennis Schröder sai como agente livre para o Kings (anúncio oficial)
  • Lindy Waters III sai como agente livre para o Spurs (anúncio oficial)

Indiana Pacers

Renovações

  • James Wiseman retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  • Isaiah Jackson retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Jay Huff em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)

Saídas

  • Myles Turner sai como agente livre para o Bucks (anúncio oficial)

Milwaukee Bucks

Renovações

  1. Kevin Porter Jr. retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  2. Bobby Portis fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)
  3. Taurean Prince fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  4. Ryan Rollins fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)
  5. Jericho Sims retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  6. Gary Trent Jr. fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  7. Chris Livingston retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
  8. Thanasis Antetokounmpo retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

  1. Myles Turner fecha acordo de 4 anos (anúncio oficial)
  2. Gary Harris fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  3. Cole Anthony fecha acordo (anúncio oficial)
  4. Amir Coffey fecha acordo (anúncio oficial)

Saídas

  • Pat Connaughton em troca com o Hornets (anúncio oficial)
  • Vasilije Micić dispensado (anúncio oficial)
  • Damian Lillard dispensado (anúncio oficial)
  • Brook Lopez sai como agente livre para o Clippers (anúncio oficial)

Divisão Sudeste

Charlotte Hornets

Renovações

  • Tre Mann fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

  1. Pat Connaughton em troca com o Bucks (anúncio oficial)
  2. Spencer Dinwiddie fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
  3. Mason Plumlee fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
  4. Collin Sexton em troca com o Jazz (anúncio oficial)

Saídas

  • Vasilije Micić em troca com o Bucks (anúncio oficial)
  • Jusuf Nurkić em troca com o Jazz (anúncio oficial)
  • Mark Williams em troca com o Suns (anúncio oficial)
  • Josh Okogie dispensado (anúncio oficial)

Atlanta Hawks

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

  1. Nickeil Alexander-Walker fecha acordo de 4 anos via "sign-and-trade" (anúncio oficial)
  2. Luke Kennard fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
  3. Kristaps Porziņģis em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
  4. N’Faly Dante fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

  1. Clint Capela sai como agente livre para o Rockets (anúncio oficial)
  2. Caris LeVert sai como agente livre para o Pistons (pela ESPN)
  3. Larry Nance Jr. sai como agente livre para o Cavaliers (anúncio oficial)
  4. Terance Mann em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
  5. Georges Niang em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
  6. David Roddy dispensado (anúncio oficial)

Miami Heat

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

  • Simone Fontecchio em troca com o Pistons (anúncio oficial)
  • Davion Mitchell retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  • Norman Powell em troca com o Clippers (anúncio oficial)

Saídas

  • Kyle Anderson em troca com o Jazz (anúncio oficial)
  • Kevin Love em troca com o Jazz (anúncio oficial)
  • Duncan Robinson fecha acordo via "sign-and-trade" com o Pistons (anúncio oficial)
  • Haywood Highsmith em troca com o Nets (anúncio oficial)

Orlando Magic

Renovações

  1. Paolo Banchero fecha extensão de 5 anos (anúncio oficial)
  2. Moe Wagner fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Desmond Bane em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
  • Tyus Jones fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Saídas

  1. Cole Anthony em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
  2. Kentavious Caldwell-Pope em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
  3. Gary Harris sai como agente livre para o Bucks (anúncio oficial)

Washington Wizards

Renovações

  • Marvin Bagley III fecha extensão de 1 ano (pela ESPN)

Novas contratações

  1. Malaki Branham em troca com o Spurs (anúncio oficial)
  2. CJ McCollum em troca com o Pelicans (anúncio oficial)
  3. Dillon Jones em troca com o Thunder (anúncio oficial)
  4. Kelly Olynyk em troca com o Pelicans (anúncio oficial)
  5. Blake Wesley em troca em troca com o Spurs (anúncio oficial)
  6. Cam Whitmore em troca com o Rockets (anúncio oficial)

Saídas

  1. Saddiq Bey em troca com o Pelicans (anúncio oficial)
  2. Anthony Gill dispensado (anúncio oficial)
  3. Jordan Poole em troca com o Pelicans (anúncio oficial)
  4. Kelly Olynyk em troca com o Spurs (anúncio oficial)
  5. Richaun Holmes dispensado (anúncio oficial)
  6. Marcus Smart dispensado (anúncio oficial)

Conferência Oeste da NBA

Divisão Noroeste

Denver Nuggets

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

  • Bruce Brown fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
  • Cam Johnson em troca com o Nets (anúncio oficial)
  • Tim Hardaway Jr. fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
  • Jonas Valančiūnas em troca com o Kings (pela ESPN)

Saídas

  • Michael Porter Jr. em troca com o Nets (anúncio oficial)
  • Dario Šarić em troca com o Nuggets (anúncio oficial)

Minnesota Timberwolves

Renovações

  • Joe Ingles retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
  • Julius Randle retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
  • Naz Reid retorna em acordo de 5 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

Ainda sem movimentação

Saídas

  • Nickeil Alexander-Walker sai como agente livre para o Hawks (anúncio oficial)
  • Luka Garza sai como agente livre para o Celtics (anúncio oficial)
  • Josh Minott sai como agente livre para o Celtics (anúncio oficial)

Oklahoma City Thunder

Renovações

  1. Shai Gilgeous-Alexander fecha extensão de 4 anos (anúncio oficial)
  2. Ajay Mitchell retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
  3. Jaylin Williams fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)
  4. Jalen Williams fecha extensão de três anos (anúncio oficial)
  5. Chet Holmgren fecha extensão de 4 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

Ainda sem movimentação

Saídas

  • Dillon Jones em troca com o Wizards (anúncio oficial)

Portland Trail Blazers

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

  1. Jrue Holiday em troca com o Celtics (anúncio oficial)
  2. Damian Lillard assinou como agente live por três anos (anúncio oficial)
  3. Blake Wesley fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Saídas

  • Anfernee Simons em troca com o Celtics (anúncio oficial)
  • Deandre Ayton em venda para o Lakers (anúncio oficial)

Utah Jazz

Renovações

  • Oscar Tshiebwe retorna em contrato de via-dupla (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Kyle Anderson em troca com o Heat (anúncio oficial)
  • Kevin Love em troca com o Heat (anúncio oficial)
  • Jusuf Nurkić em troca com o Hornets (anúncio oficial)
  • Georges Niang em troca com o Celtics (anúncio oficial)

Saídas

  1. John Collins sai por meio de troca com os Clippers (anúncio oficial)
  2. Johnny Juzang dispensado (anúncio oficial)
  3. Collin Sexton sai por meio de troca com os Hornets (anúncio oficial)
  4. Jordan Clarkson sai por meio de compra (anúncio oficial)
  5. Jaden Springer foi dispensado (anúncio oficial)

Divisão do Pacífico

Golden State Warriors

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Ainda sem movimentação

Saídas

  • Kevon Looney sai como agente livre para o Pelicans (anúncio oficial)

Los Angeles Clippers

Renovações

  1. Nicolas Batum retorna com acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  2. James Harden fecha extensão de 2 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

  1. John Collins em troca com o Jazz (anúncio oficial)
  2. Brook Lopez fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  3. Bradley Beal fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  4. Chris Paul fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
  5. TyTy Washington fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)

Saídas

  • Norman Powell em troca com o Heat (anúncio oficial)
  • Drew Eubanks dispensado (anúncio oficial)
  • Amir Coffey sai como agente livre para o Bucks (anúncio oficial)

Los Angeles Lakers

Renovações

Novas contratações

  • Deandre Ayton fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  • Jake LaRavia fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  • Marcus Smart fecha acordo de 2 anos (pela ESPN)

Saídas

  • Dorian Finney-Smith sai como agente livre para o Rockets (anúncio oficial)
  • Jordan Goodwin dispensado (anúncio oficial)
  • Trey Jamisson III dispensado (anúncio oficial)
  • Shake Milton dispensado (anúncio oficial)

Phoenix Suns

Renovações

  1. Devin Booker fecha extensão de dois anos (anúncio oficial)
  2. Collin Gillespie retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

Saídas

Sacramento Kings

Renovações

  • Doug McDermott retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Drew Eubanks fecha acordo via agente livre (anúncio oficial)
  • Dennis Schröder fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)
  • Dario Šarić em troca com o Nuggets (anúncio oficial)

Saídas

  • Jake LaRavia sai como agente livre para o Lakers (anúncio oficial)
  • Jonas Valančiūnas em troca com os Nuggets (anúncio oficial)

Divisão Sudoeste

Dallas Mavericks

Renovações

Novas contratações

  • D'Angelo Russell fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

  • Spencer Dinwiddie sai como agente livre para o Hornets (pela ESPN)

Houston Rockets

Renovações

  1. Steven Adams fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)
  2. Aaron Holiday concorda com um novo acordo (anúncio oficial)
  3. Jeff Green concorda com um novo acordo (anúncio oficial)
  4. Jabari Smith Jr. fecha extensão de 5 anos (anúncio oficial)
  5. Jae'Sean Tate concorda com um novo acordo (anúncio oficial)
  6. Fred VanVleet fecha extensão de 2 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

Saídas

New Orleans Pelicans

Renovações

  • Herb Jones concorda com renovação de 3 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

  1. Saddiq Bey em troca com o Wizards (anúncio oficial)
  2. Kevon Looney fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
  3. Jordan Poole em troca com o Wizards (anúncio oficial)

Saídas

  1. Bruce Brown sai como agente livre para o Nuggets (pela ESPN)
  2. CJ McCollum em troca com o Wizards (anúncio oficial)
  3. Kelly Olynyk em troca com o Wizards (anúncio oficial)

Memphis Grizzlies

Renovações

  • Santi Aldama retorna com acordo de 3 anos (pela ESPN)
  • Jaren Jackson Jr. esperado uma extensão de 5 anos (anúncio oficial)
  • Cam Spencer retorna com acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Kentavious Caldwell-Pope em troca com o Magic (anúncio oficial)
  • Ty Jerome fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)
  • Jock Landale concorda com acordo (anúncio oficial)

Saídas

  1. Desmond Bane em troca com o Magic (anúncio oficial)
  2. Luke Kennard sai como agente livre para o Hawks (anúncio oficial)
  3. Jay Huff em troca com o Pacers (anúncio oficial)
  4. Cole Anthony em troca com o Magic, mas depois dispensado (anúncio oficial)
  5. Zyon Pullin dispensado (anúncio oficial)

San Antonio Spurs

Renovações

  • De'Aaron Fox renova por 4 anos (anúncio oficial)
  • Jordan McLaughlin retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

  • Luke Kornet fecha acordo de 4 anos (anúncio oficial)
  • Kelly Olynyk em troca com o Wizards (anúncio oficial)
  • Lindy Waters III fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Saídas

  1. Malakai Branham sai em troca com o Wizards (anúncio oficial)
  2. Sandro Mamukelashvili sai como agente livre para o Raptors (anúncio oficial)
  3. Blake Wesley sai em troca com o Wizards (anúncio oficial)
  4. Chris Paul sai como agente livre para o Clippers (anúncio oficial)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Damian Lillard troca Bucks
Damian Lillard retornará ao Portland Trail Blazers na NBA 2025/26 (Foto: Kevork Djansezian / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias