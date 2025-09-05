‘Mercado da bola’ da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times
A temporada de 2025/26 da NBA está cada vez mais próxima! Após o título do Oklahoma City Thunder, a fase regular já tem data de início definido: 21 de outubro. Em preparação para a próxima edição, o mercado de transferências se mantém agitado, principalmente após o início da "free agency" no dia 30 de junho. Acompanhe com o Lance! as movimentações entre os 30 times da liga norte-americana.
Conferência Leste da NBA
Divisão do Atlântico
Philadelphia 76ers
Renovações
- Justin Edwards retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
- Eric Gordon retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Kyle Lowry retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Trendon Watford fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Saídas
- Guerschon Yabusele sai como agente livre para o Knicks (anúncio oficial)
- Jared Butler sai como agente livre para o Suns (anúncio oficial)
- Ricky Council IV foi dispensado (anúncio oficial)
Boston Celtics
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Georges Niang em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
- Luka Garza fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Josh Minott fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Anfernee Simons em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)
Saídas
- Jrue Holiday em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)
- Luke Kornet sai como agente livre para o Spurs (anúncio oficial)
- Kristaps Porziņģis em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
- JD Davison foi dispensado (anúncio oficial)
- Georges Niang em troca com o Jazz (anúncio oficial)
New York Knicks
Renovações
- Mikal Bridges renovou por 4 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Jordan Clarkson fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Guerschon Yabusele fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Saídas
Ainda sem movimentação
Brooklyn Nets
Renovações
- Day'Ron Sharpe retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)
- Ziaire Williams retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)
- Cam Thomas retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)
Novas contratações
- Terance Mann em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
- Michael Porter Jr. em troca com o Nuggets (anúncio oficial)
- Haywood Highsmith em troca com o Heat (anúncio oficial)
Saídas
- Cam Johnson em troca com o Nuggets (anúncio oficial)
- D'Angelo Russell sai como agente livre para o Mavericks (anúncio oficial)
- Trendon Watford sai como agente livre para o Sixers (anúncio oficial)
Toronto Raptors
Renovações
- Jakob Poeltl fecha extensão de 4 anos (anúncio oficial)
- Garrett Temple retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Sandro Mamukelashvili fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Saídas
- Chris Boucher sai como agente livre para o Celtics (pela ESPN)
Divisão Central
Chicago Bulls
Renovações
- Tre Jones retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Isaac Okoro em troca com o Cavaliers (anúncio oficial)
Saídas
- Lonzo Ball em troca com o Cavaliers (anúncio oficial)
Cleveland Cavaliers
Renovações
- Sam Merrill retorna em acordo de 4 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Lonzo Ball em troca com o Bulls (anúncio oficial)
- Larry Nance Jr. concorda em negociar (anúncio oficial)
Saídas
- Ty Jerome sai como agente livre para o Grizzlies (anúncio oficial)
- Isaac Okoro em troca com o Bulls (anúncio oficial)
Detroit Pistons
Renovações
- Paul Reed retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)
Novas contratações
- Caris LeVert fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Duncan Robinson fecha acordo de 3 anos via "sign-and-trade" (anúncio oficial)
- Javonte Green fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Saídas
- Simone Fontecchio sai em troca com o Heat (anúncio oficial)
- Tim Hardaway Jr. sai como agente livre para o Nuggets (anúncio oficial)
- Dennis Schröder sai como agente livre para o Kings (anúncio oficial)
- Lindy Waters III sai como agente livre para o Spurs (anúncio oficial)
Indiana Pacers
Renovações
- James Wiseman retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Isaiah Jackson retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Jay Huff em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
Saídas
- Myles Turner sai como agente livre para o Bucks (anúncio oficial)
Milwaukee Bucks
Renovações
- Kevin Porter Jr. retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Bobby Portis fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)
- Taurean Prince fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Ryan Rollins fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)
- Jericho Sims retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Gary Trent Jr. fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Chris Livingston retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Thanasis Antetokounmpo retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Myles Turner fecha acordo de 4 anos (anúncio oficial)
- Gary Harris fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Cole Anthony fecha acordo (anúncio oficial)
- Amir Coffey fecha acordo (anúncio oficial)
Saídas
- Pat Connaughton em troca com o Hornets (anúncio oficial)
- Vasilije Micić dispensado (anúncio oficial)
- Damian Lillard dispensado (anúncio oficial)
- Brook Lopez sai como agente livre para o Clippers (anúncio oficial)
Divisão Sudeste
Charlotte Hornets
Renovações
- Tre Mann fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Pat Connaughton em troca com o Bucks (anúncio oficial)
- Spencer Dinwiddie fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
- Mason Plumlee fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
- Collin Sexton em troca com o Jazz (anúncio oficial)
Saídas
- Vasilije Micić em troca com o Bucks (anúncio oficial)
- Jusuf Nurkić em troca com o Jazz (anúncio oficial)
- Mark Williams em troca com o Suns (anúncio oficial)
- Josh Okogie dispensado (anúncio oficial)
Atlanta Hawks
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Nickeil Alexander-Walker fecha acordo de 4 anos via "sign-and-trade" (anúncio oficial)
- Luke Kennard fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Kristaps Porziņģis em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
- N’Faly Dante fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Saídas
- Clint Capela sai como agente livre para o Rockets (anúncio oficial)
- Caris LeVert sai como agente livre para o Pistons (pela ESPN)
- Larry Nance Jr. sai como agente livre para o Cavaliers (anúncio oficial)
- Terance Mann em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
- Georges Niang em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)
- David Roddy dispensado (anúncio oficial)
Miami Heat
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Simone Fontecchio em troca com o Pistons (anúncio oficial)
- Davion Mitchell retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Norman Powell em troca com o Clippers (anúncio oficial)
Saídas
- Kyle Anderson em troca com o Jazz (anúncio oficial)
- Kevin Love em troca com o Jazz (anúncio oficial)
- Duncan Robinson fecha acordo via "sign-and-trade" com o Pistons (anúncio oficial)
- Haywood Highsmith em troca com o Nets (anúncio oficial)
Orlando Magic
Renovações
- Paolo Banchero fecha extensão de 5 anos (anúncio oficial)
- Moe Wagner fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Desmond Bane em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
- Tyus Jones fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Saídas
- Cole Anthony em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
- Kentavious Caldwell-Pope em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
- Gary Harris sai como agente livre para o Bucks (anúncio oficial)
Washington Wizards
Renovações
- Marvin Bagley III fecha extensão de 1 ano (pela ESPN)
Novas contratações
- Malaki Branham em troca com o Spurs (anúncio oficial)
- CJ McCollum em troca com o Pelicans (anúncio oficial)
- Dillon Jones em troca com o Thunder (anúncio oficial)
- Kelly Olynyk em troca com o Pelicans (anúncio oficial)
- Blake Wesley em troca em troca com o Spurs (anúncio oficial)
- Cam Whitmore em troca com o Rockets (anúncio oficial)
Saídas
- Saddiq Bey em troca com o Pelicans (anúncio oficial)
- Anthony Gill dispensado (anúncio oficial)
- Jordan Poole em troca com o Pelicans (anúncio oficial)
- Kelly Olynyk em troca com o Spurs (anúncio oficial)
- Richaun Holmes dispensado (anúncio oficial)
- Marcus Smart dispensado (anúncio oficial)
Conferência Oeste da NBA
Divisão Noroeste
Denver Nuggets
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Bruce Brown fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
- Cam Johnson em troca com o Nets (anúncio oficial)
- Tim Hardaway Jr. fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
- Jonas Valančiūnas em troca com o Kings (pela ESPN)
Saídas
- Michael Porter Jr. em troca com o Nets (anúncio oficial)
- Dario Šarić em troca com o Nuggets (anúncio oficial)
Minnesota Timberwolves
Renovações
- Joe Ingles retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Julius Randle retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
- Naz Reid retorna em acordo de 5 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
Ainda sem movimentação
Saídas
- Nickeil Alexander-Walker sai como agente livre para o Hawks (anúncio oficial)
- Luka Garza sai como agente livre para o Celtics (anúncio oficial)
- Josh Minott sai como agente livre para o Celtics (anúncio oficial)
Oklahoma City Thunder
Renovações
- Shai Gilgeous-Alexander fecha extensão de 4 anos (anúncio oficial)
- Ajay Mitchell retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
- Jaylin Williams fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)
- Jalen Williams fecha extensão de três anos (anúncio oficial)
- Chet Holmgren fecha extensão de 4 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
Ainda sem movimentação
Saídas
- Dillon Jones em troca com o Wizards (anúncio oficial)
Portland Trail Blazers
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Jrue Holiday em troca com o Celtics (anúncio oficial)
- Damian Lillard assinou como agente live por três anos (anúncio oficial)
- Blake Wesley fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Saídas
- Anfernee Simons em troca com o Celtics (anúncio oficial)
- Deandre Ayton em venda para o Lakers (anúncio oficial)
Utah Jazz
Renovações
- Oscar Tshiebwe retorna em contrato de via-dupla (anúncio oficial)
Novas contratações
- Kyle Anderson em troca com o Heat (anúncio oficial)
- Kevin Love em troca com o Heat (anúncio oficial)
- Jusuf Nurkić em troca com o Hornets (anúncio oficial)
- Georges Niang em troca com o Celtics (anúncio oficial)
Saídas
- John Collins sai por meio de troca com os Clippers (anúncio oficial)
- Johnny Juzang dispensado (anúncio oficial)
- Collin Sexton sai por meio de troca com os Hornets (anúncio oficial)
- Jordan Clarkson sai por meio de compra (anúncio oficial)
- Jaden Springer foi dispensado (anúncio oficial)
Divisão do Pacífico
Golden State Warriors
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
Ainda sem movimentação
Saídas
- Kevon Looney sai como agente livre para o Pelicans (anúncio oficial)
Los Angeles Clippers
Renovações
- Nicolas Batum retorna com acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- James Harden fecha extensão de 2 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- John Collins em troca com o Jazz (anúncio oficial)
- Brook Lopez fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Bradley Beal fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Chris Paul fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- TyTy Washington fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
Saídas
- Norman Powell em troca com o Heat (anúncio oficial)
- Drew Eubanks dispensado (anúncio oficial)
- Amir Coffey sai como agente livre para o Bucks (anúncio oficial)
Los Angeles Lakers
Renovações
- Jaxson Hayes retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Deandre Ayton fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Jake LaRavia fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Marcus Smart fecha acordo de 2 anos (pela ESPN)
Saídas
- Dorian Finney-Smith sai como agente livre para o Rockets (anúncio oficial)
- Jordan Goodwin dispensado (anúncio oficial)
- Trey Jamisson III dispensado (anúncio oficial)
- Shake Milton dispensado (anúncio oficial)
Phoenix Suns
Renovações
- Devin Booker fecha extensão de dois anos (anúncio oficial)
- Collin Gillespie retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Nigel Hayes-Davis fecha de 1 ano (pela ESPN)
- Mark Williams em troca com o Hornets (anúncio oficial)
- Jared Butler fecha por 1 ano (anúncio oficial)
- Jordan Goodwin foi reinvidicado após dispensa (anúncio oficial)
Saídas
- Kevin Durant sai por meio de uma troca de 7 equipes da NBA (anúncio oficial)
- Tyus Jones sai como agente livre para o Magic (anúncio oficial)
- Cody Martin dispensado (anúncio oficial)
- Vasilije Micić em troca com o Hornets (anúncio oficial)
- Mason Plumlee sai como agente livre para o Hornets (pela ESPN)
- Bradley Beal sai por compra para o Clippers (anúncio oficial)
- TyTy Washington sai como agente livre para o Clippers (pela ESPN)
Sacramento Kings
Renovações
- Doug McDermott retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Drew Eubanks fecha acordo via agente livre (anúncio oficial)
- Dennis Schröder fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)
- Dario Šarić em troca com o Nuggets (anúncio oficial)
Saídas
- Jake LaRavia sai como agente livre para o Lakers (anúncio oficial)
- Jonas Valančiūnas em troca com os Nuggets (anúncio oficial)
Divisão Sudoeste
Dallas Mavericks
Renovações
- Dante Exum retorna com acordo de 1 ano (pela ESPN)
- Kyrie Irving fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- D'Angelo Russell fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Saídas
- Spencer Dinwiddie sai como agente livre para o Hornets (pela ESPN)
Houston Rockets
Renovações
- Steven Adams fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)
- Aaron Holiday concorda com um novo acordo (anúncio oficial)
- Jeff Green concorda com um novo acordo (anúncio oficial)
- Jabari Smith Jr. fecha extensão de 5 anos (anúncio oficial)
- Jae'Sean Tate concorda com um novo acordo (anúncio oficial)
- Fred VanVleet fecha extensão de 2 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Clint Capela fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)
- Kevin Durant se junta a ele por meio de uma troca de 7 equipes da NBA (anúncio oficial)
- Dorian Finney-Smith fecha acordo de 4 anos (pela ESPN)
- Josh Okogie fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- JD Davison fecha acordo de 1 ano (de acordo com Chris Haynes)
Saídas
- Dillon Brooks sai por meio de uma troca de 7 equipes da NBA (anúncio oficial)
- Jalen Green sai por meio de uma troca de 7 equipes da NBA (anúncio oficial)
- Jock Landale dispensado (pela ESPN)
- Cam Whitmore em troca com o Wizards (anúncio oficial)
- N’Faly Dante sai como agente livre para o Hawks (anúncio oficial)
New Orleans Pelicans
Renovações
- Herb Jones concorda com renovação de 3 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Saddiq Bey em troca com o Wizards (anúncio oficial)
- Kevon Looney fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)
- Jordan Poole em troca com o Wizards (anúncio oficial)
Saídas
- Bruce Brown sai como agente livre para o Nuggets (pela ESPN)
- CJ McCollum em troca com o Wizards (anúncio oficial)
- Kelly Olynyk em troca com o Wizards (anúncio oficial)
Memphis Grizzlies
Renovações
- Santi Aldama retorna com acordo de 3 anos (pela ESPN)
- Jaren Jackson Jr. esperado uma extensão de 5 anos (anúncio oficial)
- Cam Spencer retorna com acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Kentavious Caldwell-Pope em troca com o Magic (anúncio oficial)
- Ty Jerome fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)
- Jock Landale concorda com acordo (anúncio oficial)
Saídas
- Desmond Bane em troca com o Magic (anúncio oficial)
- Luke Kennard sai como agente livre para o Hawks (anúncio oficial)
- Jay Huff em troca com o Pacers (anúncio oficial)
- Cole Anthony em troca com o Magic, mas depois dispensado (anúncio oficial)
- Zyon Pullin dispensado (anúncio oficial)
San Antonio Spurs
Renovações
- De'Aaron Fox renova por 4 anos (anúncio oficial)
- Jordan McLaughlin retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Luke Kornet fecha acordo de 4 anos (anúncio oficial)
- Kelly Olynyk em troca com o Wizards (anúncio oficial)
- Lindy Waters III fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Saídas
- Malakai Branham sai em troca com o Wizards (anúncio oficial)
- Sandro Mamukelashvili sai como agente livre para o Raptors (anúncio oficial)
- Blake Wesley sai em troca com o Wizards (anúncio oficial)
- Chris Paul sai como agente livre para o Clippers (anúncio oficial)
