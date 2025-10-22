menu hamburguer
Estrela da NBA vira acionista de equipe de futebol nos EUA

Jogador do Golden State Warriors terá parte minoritária na equipe

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
17:28
Jimmy Butler e Stephen Curry em jogo entre Warriors e Rockets pelos playoffs da NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)
imagem cameraNovo acionista da equipe mudou de equipe na última temporada
Um dos jogadores da NBA que mais mostram relação com o futebol é Jimmy Butler. E o ala do Golden State Warriors levou a paixão pela bola no campo, e não na quadra, a outro nível: ele se tornou investidor minoritário do San Diego Wave FC, equipe de futebol feminino fundada em 2021 e que disputa a NWSL (National Women's Soccer League).

- O futebol é uma paixão minha há muito tempo, e fazer parte do jogo de uma forma significativa sempre foi um sonho. San Diego se tornou uma cidade próxima ao meu coração, e tenho orgulho de investir em um clube que está ultrapassando limites, construindo algo duradouro e definindo um novo padrão para o que o esporte feminino pode ser, dentro e fora de campo - afirmou Butler, na NBA desde 2011.

Aos 36 anos, o ala está na 15ª temporada na principal liga de basquete do mundo, e com currículo recheado, mesmo sem título: Seis vezes eleito All-Star, cinco vezes escolhido para o All-NBA Team e outras cinco vezes para o NBA All-Defensive Team. Butler ganhou também o prêmio de maior evolução em 2015, liderou a liga em roubos de bola em 2021 e participou de duas finais da NBA. Além disso, tem uma medalha de ouro olímpica.

- Jimmy é um competidor e visionário que compartilha nossos valores e nossa ambição de fazer este clube crescer. Ele traz uma perspectiva global, um profundo respeito pela jornada do atleta e um espírito criativo que complementa perfeitamente o que estamos construindo aqui no Wave FC - elogiou Lauren Leichtman, dona do San Diego Wave.

Mudança recente

Jimmy Butler mudou de time na última temporada da NBA. O ala defendia o Miami Heat, mas migrou para o Golden State Warriors durante a última temporada.

MINNEAPOLIS, MN - MAY 8: Jimmy Butler #10 of the Golden State Warriors shoots a free throw during the game against the Minnesota Timberwolves during Round 2 Game 2 of the 2025 NBA Playoffs on May 8, 2025 at Target Center in Minneapolis, Minnesota. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2025 NBAE Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Estrela da NBA vira acionista de equipe de futebol nos EUA (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

