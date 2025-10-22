Michael Jordan chora ao falar da NBA: 'Queria tomar uma pílula mágica'

O hexacampeão da NBA, Michael Jordan, se emocionou ao relembrar seus tempos de liga durante uma entrevista na estreia do programa NBA on NBC, na última terça-feira (21). Mesmo após duas décadas aposentado, o craque do Bulls disse que até hoje tem vontade de voltar a competir.

- Eu amo o basquete de uma forma como você não acreditaria. Para ser sincero, eu queria poder tomar uma pílula mágica, colocar os calções e voltar a jogar. Porque é isso que eu sou. É por esse tipo de competição que eu vivo. E sinto falta desse aspecto de jogar basquete, poder me desafiar contra si próprio. Mas é melhor para mim estar aqui sentado falando em vez de romper o tendão de Aquiles e ficar numa cadeira de rodas por um tempo - disse Michael Jordan.

Jordan contou que não costuma mais jogar basquete e que houve uma ocasião em que ficou com medo de fazer um arremesso e decepcionar as pessoas presentes.

- Eu estava em um torneio de golfe e aluguei uma casa. O dono veio fazer fotos com os netos e me conhecer. A casa tinha uma quadra de basquete. Ele me perguntou se eu queria fazer um arremesso. Quando eu dei um passo à frente para arremessar, eu estava nervoso como há muitos anos não estava - contou Jordan.

- A razão é que essas crianças ouviram as histórias de seus pais sobre o que eu fiz há 30 anos. As expectativas deles são de 30 anos atrás, e eu quase não toquei numa bola de basquete. O arremesso entrou, foi o chuá mais gratificaente. Fiquei feliz a semana toda e pude agradar esse menino sem saber se realmente podia - completou.

Michael Jordan se emociona ao falar da NBA (Foto: Reprodução X)

Relembre as aposentadorias da NBA de Michael Jordan

O camisa 23 chegou a se aposentar três vezes ao longo da carreira. O primeiro adeus veio em outubro de 1993, logo após os três campeonatos (o three-peat) com o Bulls, para realizar o sonho de jogar beisebol profissional, motivado pela morte de seu pai.

Em março de 1995, Jordan retorna para a NBA e logo vence mais três títulos com a franquia de Chicago. Contudo, em janeiro de 1999, após consolidar sua dinastia, Jordan anunciou sua segunda aposentadoria, desta vez assumindo um papel na diretoria do Washington Wizards.

O último e definitivo retorno às quadras aconteceu em 2001, mas vestindo a camisa do Washington Wizards, onde jogou mais duas temporada. Sua aposentadoria final ocorreu em abril de 2003.