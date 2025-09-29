Damian Lillard afirma que não planeja jogar essa temporada da NBA; entenda

O armador Damian Lillard, em seu retorno ao Portland Trail Blazers, fez uma declaração nesta segunda-feira (29) que coloca em dúvida sua participação na temporada 2025/26 da NBA. O atleta indicou que não planeja atuar, a menos que a equipe atinja um objetivo altamente improvável.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Questionado sobre seus planos para a temporada regular, Lillard foi direto ao condicionar sua entrada em quadra ao desempenho do time sem ele. O armador rompeu o tendão de aquiles no jogo 4 da primeira rodada dos playoffs na última temporada.

— Eu não planejo isso. Sinto que, se este time for o primeiro colocado [sem mim], eles provavelmente já têm o que precisam. Estou tentando ficar o mais saudável possível — afirmou Lillard.

A declaração do atleta de 35 anos sugere que sua prioridade é a gestão de sua condição física, em vez de uma participação integral em uma temporada na qual a equipe não é considerada uma candidata ao título. A postura de Lillard levanta questões sobre qual será seu papel prático no elenco, que pode se concentrar mais em uma função de mentoria para os jogadores jovens.

Damian Lillard assinou contrato milionário com o campeão da NBA, Portland Trail Blazers

O armador Damian Lillard assinou um contrato de três anos e US$ 42 milhões para retornar ao Portland Trail Blazers, segundo informações do jornalista Shams Charania, da ESPN. O acordo inclui uma cláusula de não negociação e uma opção de jogador para a temporada 2027/28.

Lillard, de 35 anos, foi dispensado recentemente pelo Milwaukee Bucks, que decidiu liberar os US$ 113 milhões restantes do antigo contrato para viabilizar a contratação do agente livre Myles Turner. O armador rompeu o tendão de Aquiles no fim de abril, durante o jogo 4 da primeira rodada dos playoffs contra o Indiana Pacers, e passou por cirurgia no início de maio.