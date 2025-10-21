NBA na Europa: planos de integração visam Fiba e futebol
Elite do basquete norte-americano planeja ramificações no Velho Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
A NBA avança com cada vez mais força para a Europa. Nesta terça-feira, o vice-comissário da NBA, Mark Tatum, anunciou que pretende lançar a NBA Europa nos próximos dois anos, como parte da estratégia de expansão internacional e da atração de novos investidores por parte da liga. A ideia é incluir até clubes de futebol.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- No futuro próximo e imediato, vamos começar a nos envolver de maneira significativa com potenciais investidores na liga. Nosso objetivo é, sim, nos próximos dois anos poder lançar uma liga na Europa - afirmou Tatum.
O dirigente está ciente, contudo, que precisaria de aprovação tanto da NBA quanto da Fiba. Porque a ideia dele é integrar o basquete norte-americano com o europeu.
- Vamos administrar a liga de primeira divisão. Nosso plano seria que a Basketball Champions League da Fiba fosse a segunda divisão. No lançamento, haverá quatro vagas abertas anuais que equipes de todo o continente poderão conquistar por meio de um processo transparente baseado em mérito - explicou, detalhando em seguida:
- Seja vencendo suas respectivas ligas domésticas e depois avançando para a Champions League ou criando um grande torneio eliminatório com os campeões nacionais - projetou.
Com o projeto audacioso, mas ainda embrionário, o dirigente da NBA quer atrair clubes reconhecidos pelo futebol. Atrairia, assim, holofotes.
- Acreditamos que essa liga incluirá uma combinação de clubes já existentes, possíveis novos clubes que ainda não existem, e talvez haja alguns clubes de futebol que não tenham uma equipe de basquete mas que queiram investir em uma - declarou.
- Matéria
- Mais Notícias