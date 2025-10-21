NBA na Europa: planos de integração visam Fiba e futebol

A NBA avança com cada vez mais força para a Europa. Nesta terça-feira, o vice-comissário da NBA, Mark Tatum, anunciou que pretende lançar a NBA Europa nos próximos dois anos, como parte da estratégia de expansão internacional e da atração de novos investidores por parte da liga. A ideia é incluir até clubes de futebol.

- No futuro próximo e imediato, vamos começar a nos envolver de maneira significativa com potenciais investidores na liga. Nosso objetivo é, sim, nos próximos dois anos poder lançar uma liga na Europa - afirmou Tatum.

O dirigente está ciente, contudo, que precisaria de aprovação tanto da NBA quanto da Fiba. Porque a ideia dele é integrar o basquete norte-americano com o europeu.

- Vamos administrar a liga de primeira divisão. Nosso plano seria que a Basketball Champions League da Fiba fosse a segunda divisão. No lançamento, haverá quatro vagas abertas anuais que equipes de todo o continente poderão conquistar por meio de um processo transparente baseado em mérito - explicou, detalhando em seguida:

- Seja vencendo suas respectivas ligas domésticas e depois avançando para a Champions League ou criando um grande torneio eliminatório com os campeões nacionais - projetou.

Com o projeto audacioso, mas ainda embrionário, o dirigente da NBA quer atrair clubes reconhecidos pelo futebol. Atrairia, assim, holofotes.