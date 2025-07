Warriors perde Bradley Beal para o Clippers na NBA; entenda

Após saída do Phoenix Suns, Bradley Beal decidiu não aceitar a oferta do Golden State Warriors. Desde o fim da temporada, a equipe de San Francisco se mantém discreta no "Mercado da Bola" da NBA como a única sem adesões, ou renovações. Enquanto isso, o ala-armador já tem destino definido com o Los Angeles Clippers no próximo ano.

Segundo o jornalista Brett Siegel, do portal "Clutch Points", o Warriors ofereceu um acordo mínimo para Beal por "apenas" US$ 3,3 milhões. O jogador preferiu seguir com o Clippers, com a proposta de US$ 11 milhões por dois anos.

James Harden também teve participação importante no recrutamento de Beal para Los Angeles, ao conversar diretamente com o jogador e sua equipe. Além do Clippers e Warriors, outras equipes como Heat, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers demonstraram interesse.

Ao longo de sua carreira, Beal apresenta médias de 21,5 pontos, 4,3 assistências, 4,1 rebotes e 37,6% de aproveitamento em arremessos de três pontos. Nas duas temporadas pelo Suns, o ala registrou 17,6 pontos, 4,3 assistências, 3,8 rebotes, com 50,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 40,7% nas tentativas de três pontos.

Na temporada 2024-25, o jogador alcançou seu melhor aproveitamento em arremessos de dois pontos (57%). Beal também converteu 66% das bandejas e enterradas, seu recorde pessoal.

Entenda acordo entre Beal e Clippers

A saída de Bradley Beal do Phoenix Suns já era esperada e, enfim, aconteceu. O ala-armador acertou uma rescisão contratual com o Suns e assinará com o LA Clippers por dois anos e US$ 11 milhões, incluindo uma opção de jogador. A informação foi confirmada na quarta-feira (17) pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN".

Para concretizar a rescisão, Beal abriu mão de US$ 13,9 milhões dos US$ 110 milhões restantes nos dois anos finais de seu contrato com o Suns. A franquia do Arizona, então, diluirá o pagamento do valor restante ao longo de cinco anos. A opção de jogador para 2026/27 ainda permitirá que Beal teste o mercado de agentes livres no próximo verão.

O fim da parceria com Beal beneficia o Suns financeiramente. A franquia de Phoenix sai das faixas de penalidade fiscal, ganha acesso a mais escolhas de draft negociáveis no futuro e libera parte da exceção de nível médio. Acima do segundo apron, a equipe garantiu um acordo que pudesse abaixar sua folha de pagamento.

Além do ala, o Clippers contratou Brook Lopez na agência livre e trocou Norman Powell para o Miami Heat, em uma negociação que trouxe John Collins do Utah Jazz. Em Los Angeles, Bradley Beal formará um trio com Kawhi Leonard e James Harden.

Warriors no mercado da NBA

A temporada 2024/25 da NBA chegou ao fim. Agora é o momento de as franquias se movimentarem no mercado em busca de novos nomes para reforçar seus elencos. A maioria das 30 equipes já renovou contratos ou trouxe jogadores. A única exceção é o Golden State Warriors, time de Stephen Curry, que ainda não se prontificou.

Em fevereiro de 2025, a equipe da Califórnia contatou o Miami Heat e trouxe o ala Jimmy Butler em uma troca que envolveu Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada do Draft da NBA. Além disso, Lindy Waters III e Josh Richardson foram negociados com o Detroit Pistons para que o acordo fosse concluído.

Essa foi uma das últimas movimentações concretas do Warriors, que tem buscado trocas no mercado, mas ainda não fechou com nenhum jogador ou franquia nesta pós-temporada da NBA. Após a saída de Kevon Looney, Kerr já comentou que está em busca de um pivô que faça o trabalho de espaçamento de quadra, e Al Horford, do Boston Celtics, é o nome no foco da franquia. No entanto, a possível troca não passa de um rumor interno do clube, e nada foi confirmado.