Oficial: Tyrese Haliburton está fora da temporada 2025/2026 da NBA; entenda

De acordo com o presidente de operações do Indiana Pacers, Kevin Pritchard, Tyrese Haliburton, um dos melhores jogadores da temporada 24/25 da NBA, está fora da próxima temporada. O armador do time de Indiana sofreu uma grave lesão no Tendão de Aquiles durante o jogo 7 das finais da NBA contra o Oklahoma City Thunder.

— Não tenho dúvidas de que ele voltará melhor do que nunca — disse Kevin Pritchard, presidente de operações do Indiana Pacers — Mas ele não jogará no ano que vem. Não colocaríamos isso em risco agora —

Lesão de Haliburton

Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, caiu sozinho em quadra durante o primeiro quarto do jogo 7 das finais da NBA e rompeu o tendão de Aquiles da perna direita. O atleta já foi submetido a cirurgia e publicou nas suas redes sociais um texto comovente lamentando a lesão e pedindo desculpas aos torcedores de Indiana. — Cara. Não sei como explicar isso além de puro choque. Palavras não conseguem expressar a dor dessa decepção. A frustração é indescritível. Trabalhei minha vida inteira para chegar a este momento e é assim que termina? Não faz sentido. Agora que passei pela cirurgia, queria poder contar quantas vezes ouvi que eu vou “voltar mais forte”. Que clichê… isso aqui está uma droga. Meu pé parece um peso morto, mano. Mas o que mais dói, acho, é a minha mente. Sinto que estou desabafando demais, mas sei que vou olhar para isso um dia, quando tiver superado, como algo do qual vou me orgulhar por ter enfrentado. É bom botar isso para fora sem que vocês vejam o moleque chorando feio — desabafou Haliburton.

Tyrese Haliburton após cirurgia (Foto: Reprodução)

Haliburton já vinha jogando no sacrifício desde o jogo 5 das finais, quando sentiu uma contusão na panturrilha direita. Segundo o treinador Rick Carlisle, foi o próprio atleta que insistiu em atuar nas partidas seguintes, mesmo sem estar 100% fisicamente.

Após vencer o título da temporada e ganhar todos os títulos individuais possíveis, o MVP Shai Gilgeous Alexander lamentou a lesão do parceiro de trabalho — Não consigo imaginar estar jogando a maior partida da minha vida e acontecer algo assim, é uma infelicidade tão grande, não é justo... A competição não é justa às vezes, me senti muito mal por ele — declarou o astro do Thunder.

