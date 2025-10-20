F1: Max Verstappen será substituído na Red Bull no GP do México
A informação foi divulgada pelo site da F2
Max Verstappen será substituído pelo britânico Arvid Lindblad, piloto da equipe Campos na Fórmula 2, no primeiro treino livre do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. A corrida preparatória acontece nesta sexta (24), às 15h30 (horário de Brasília) e terá transmissão do Band.
A participação do piloto atende a uma exigência do regulamento da Fórmula 1, que determina que cada equipe utilize novatos — ou seja, com no máximo duas participações em corridas da categoria — em quatro sessões de treinos livres ao longo da temporada.
Esta será a segunda vez que Arvid Lindblad participa oficialmente de um treino na F1. Em julho, ele já havia substituído o próprio Tsunoda no primeiro treino livre do GP da Inglaterra, encerrando a atividade na 14ª posição, quatro lugares atrás de Verstappen.
Membro do Red Bull Junior Team desde 2021, Lindblad é cotado para assumir uma vaga na Racing Bulls em 2025. Em sua temporada de estreia na Fórmula 2, o britânico ocupa apenas a sétima colocação no campeonato, com 109 pontos — distante do líder Leonardo Fornaroli, da Invicta, que soma 188.
Ao longo de sua carreira, o principal título de Lindblad foi o da Fórmula Regional da Oceania, conquistado em 2025. Antes disso, ele terminou em terceiro lugar na Fórmula 4 Italiana em 2023 e foi o quarto colocado na Fórmula 3 em 2024.
GP do México de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 26 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17 | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
