As comemorações com a entrega dos anéis de campeão começaram antes do jogo de estreia da NBA, e se mantiveram firme após o apito final da segunda prorrogação. Em meio a arquibancada lotada, o Oklahoma City Thunder sofreu para derrotar o Houston Rockets por 125 a 124, superando uma desvantagem de 12 pontos. Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador da equipe, atrás apenas de Alperen Sengun, cestinha da noite.

Embora o Rockets não tenha conseguido confirmar a vitória, a impressionante atuação de Sengun promete melhorias da última temporada e da EuroBasket, na qual era um dos principais nomes para MVP, durante a offseason da NBA. O pivô flertou com o triplo-duplo, com 39 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Em destaque, Kevin Durent foi o segundo maior pontuador de Houston ao converter 23 pontos, além de nove rebotes e três assistências.

Do outro lado, a dupla entre SGA e Chet Holmgren voltou a brilhar em quadra junta. Enquanto o MVP registrou 35 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, o ala-pivô não ficou para trás nas estatísticas, com 28 pontos, sete rebotes e duas assistências.

Como foi o jogo?

Como esperado, o jogo entre OKC e Rockets começou intenso e acirrado. O primeiro quarto ficou nas mãos dos visitantes, mas a diferença era bem controlada pelos dois lados da quadra. Era Holmgren que liderava o ataque de Oklahoma, enquanto Amen Thompson e Durant "revezaram" para Houston.

O segundo período não foi diferente, e a disputa se manteve acirrada. A vantagem do Rockets chegou a ser ameaçada pelo OKC, que virou o placar com uma bola de três de Ajay Mitchell. Não demorou, no entanto, para os visitantes assumirem novamente a liderança e voltar a abrir vantagem.

A volta do intervalo ficou marcada por uma intensa sequência de erros do OKC que, somados as cestas dos adversários, fez com que a desvantagem chegasse a 12 pontos. A resposta veio com SGA e Alex Caruso. Ao fim do terceiro quarto, os atuais campeões voltaram a impor seu jogo contra o Rockets para chegar no período final apenas 4 pontos de diferença.

Os tempos seguintes contaram com um show de aproveitamento (91%) nas cestas dos donos da casa, apesar dos problemas no perímetro. Com uma bola nos segundos finais, SGA garantiu o empate no placar para levar a partida para porrogação. O mesmo acontece, inclusive, com Sengun na primeiro tempo extra, e uma segunda prorrogação precisou ser "acionada".

Para confirmar o dia de comemorações, o MVP dominou os cinco minutos finais de jogo. Foi SGA o responsável por seis dois nove pontos do OKC na segunda prorrogação. Aos 3 segundos para o fim, o armador converteu os dois lances livres e confirmou a primeira vitória de Oklahoma na temporada de 202/26 da NBA.

Entrega dos anéis de campeão da NBA

Após uma emocionante série nas finais, o elenco do Oklahoma City Thunder aproveitou, nesta terça-feira (21), as últimas festividades oficiais de ser um campeão da NBA. A equipe recebeu os sonhados e cheios de detalhes anéis de campeão na liga norte-america, além de celebrarem a colocação do banner no ginásio.