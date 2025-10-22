Dirk Nowitzki vê perda inevitável de posto na NBA: ‘Esses caras são incríveis’

O alemão Dirk Nowitzki, lenda do basquete americano, está muito feliz com a globalização da NBA. Em entrevista ao Lance! durante evento do Prime Video, em Los Angeles (EUA), o ex-jogador celebrou o legado que ajudou a construir anos atrás, mesmo que isso signifique não ser mais o maior europeu que já atuou no campeonato dos Estados Unidos.

- É incrível ser parte dessa jornada de crescimento do basquete internacional. Acho que começou antes de mim: Petrovic, Detlef Schrempf, Kukoc, Divac, tantos outros… Depois, vim eu para a liga, com Pau Gasol, Tony Parker, nós tentamos fazer o jogo crescer internacionalmente ainda mais. Agora temos mais de 100 jogadores do mundo todo na liga, dominando, tendo anos de MVP, tem sido incrível de assistir - afirmou.

Dirk, que defendeu o Dallas Mavericks por 20 anos e foi campeão da NBA em 2011, agora inicia a trajetória como analista no Prime Video.

- Estou muito animado de ver o crescimento do jogo e, se tudo der certo, com a Amazon Prime continuaremos fazendo o jogo crescer, chegando a mais fãs, mais crianças, inspirando mais crianças. Esse é o meu sonho - revelou.

Nowitzki perderá posto histórico da NBA?

125 jogadores de fora dos Estados Unidos, com 43 países representados, jogarão a NBA 2025/26, que começou nesta semana. Não só isso, mas os últimos sete prêmios de MVP pararam nas mãos de atletas estrangeiros. Antes, Dirk era incontestavelmente o maior europeu da história da liga. Agora, não tem problema em reconhecer que outros passarão à sua frente.

- Não parece (que continuarei sendo o maior). Esses caras são incríveis. Jokic com um título já, três MVPs, carreira incrível. Luka, tão novo, se divertindo tanto. Esses caras são incríveis. Giannis tem MVPs, campeonato. Tem talentos incríveis vindo da Europa e estou feliz de vê-los ter sucesso, jogar bem e ter excelentes carreiras - disse.

Nikola Jokic foi MVP das Finais da NBA em 2023 (Foto: Matthew Stockman / AFP)

Compare os feitos de Nowitzki com os dos jogadores citados

Dirk Nowitzki (aposentado - Alemanha): campeão da NBA (2011), MVP das finais (2011), MVP da NBA (2007) e 14x All-Star da NBA (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019)

Nikola Jokic (30 anos - Sérvia): campeão da NBA (2023), MVP das finais (2023), 3x MVP da NBA (2021, 2022 e 2024) e 7x All-Star da NBA (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)

Giannis Antetokounmpo (30 anos - Grécia): campeão da NBA (2021), MVP das finais (2021), 2x MVP da NBA (2019 e 2020) e 9x All-Star da NBA (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)

Luka Doncic (26 anos - Eslovênia): 5x All Star da NBA (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)