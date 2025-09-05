A última temporada do Dallas Mavericks foi marcada por grandes polêmicas e as consequências puderam ser vistas em quadra. Ao bater na trave na Conferência Oeste, na décima posição, a franquia precisava superar dois jogos do play-in para avançar aos playoffs da NBA, o que não aconteceu. Em busca de mudar os resultados negativos, a equipe texana procurou manter PJ Washington em seu elenco, acertando um acordo de quatro anos por US$ 90 milhões (cerca de R$ 500 milhões).

A efetividade de Washington se destaca como um pontos principais que culminaram a renovação do jogador antes do fim de seu antigo contrato. No Mavericks desde 2023/24, o ala de 27 anos tinha acordo válido até a próxima passada da NBA, o que foi estendido. A renovação o "garante" por mais quatro anos - até a temporada de 2029/30 - com a franquia, segundo informações do jornalista Shams Charania.

Após sua saída do Charlotte Hornets, o ala rapidamente mostrou sua importância na rotação do Mavericks. Titular importante para a chegada nas finais da NBA, em 2024, Washington registrou médias de 13 pontos e 6,6 rebotes em sua primeira pós-temporada em Dallas. Os números, inclusive, aumentaram a temporada seguinte: 2,3 assistências, 1,1 roubos de bola e 1,1 bloqueios por noite, além de um aproveitamento impressionante de 45,3% nas cestas.

PJ Washington em jogo entre Mavericks e Kings na NBA (Foto: Jack Arent/NBAE via Getty Images/AFP)

O ala não é o primeiro jogador a renovar com o Mavericks. Para garantir o reforço do elenco na próxima temporada, a equipe já havia acertado a extensão de contrato do pivô Daniel Gafford e do armador Kyrie Irving. Somando aos veteranos, o calouro Cooper Flagg chega em Dallas como grande promessa do futuro da NBA.

Futuro promissor do Mavericks na NBA

Com a 1ª escolha do Draft da NBA 2025, o Dallas Mavericks escolheu Cooper Flagg. O ala de 2,06 metros e apenas 18 anos, vem sendo considerado o maior talento do basquete norte-americano desde LeBron James. A equipe agora tem em suas mãos não apenas um calouro, mas um símbolo: da renovação, do futuro e do que pode ser uma nova era dourada em Dallas.

O Dallas Mavericks inicia com Flagg um novo capítulo. Com veteranos como Kyrie Irving e Klay Thompson, e um núcleo competitivo, a equipe acredita ter encontrado um protagonista para os próximos 10 anos.

Vestindo a camisa de Duke, o ala de 2,06 m teve uma temporada histórica como calouro. Flagg encerrou o ano com médias de 19,2 pontos, 7,5 rebotes, 4,2 assistências, liderando a equipe e sendo decisivo nos principais jogos da temporada. Cooper Flagg também foi eleito Calouro do Ano da ACC, Melhor Jogador da Conferência e nomeado First Team All-American.