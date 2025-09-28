O Golden State Warriors acertou a chegada do veterano Al Horford, de 39 anos, para a temporada 2025/26 da NBA. Ídolo do Boston Celtics, com o qual foi campeão em 23/24, o pivô era agente livre e finalizou o acordo com a equipe de Steve Kerr neste domingo (28). A informação é do jornalista Shams Charania, da "ESPN", que garantiu um acordo de múltiplos anos entre as partes.

O periodista americano não cravou o tempo de contrato e o salário, indicando que equipe e jogador ainda trabalham nos termos financeiros. Segundo ele, o pivô será titular dos Warriors na NBA 2025/26. A franquia de São Francisco negociou Kevon Looney, atleta da posição, que já era bancado para priorizar um esquema sem referência no garrafão em muitos jogos da última temporada.

Al Horford é o primeiro reforço de peso da equipe, que vive o impasse sobre a permanência ou não do jovem Jonathan Kuminga. A ideia dos Warriors é contratar mais dois ou três jogadores antes do início da temporada, previsto para a segunda quinzena de outubro.

Al Horford aquece para jogo do Boston Celtics (Foto: ADAM GLANZMAN / AFP)

Al Horford: o reforço dos Warriors para a NBA 25/26

O veterano já viveu grandes momentos na liga americana. Em 19 temporadas, recebeu cinco seleções para o All-Star Game, a mais recente em 2018. Por mais que não tenha o mesmo protagonismo de outros momentos, ainda se mostrou um jogador bastante útil no Celtics. Com bom arremesso de três pontos, especialmente na zona morta, deve se encaixar no esquema de jogo de Steve Kerr.

Na temporada 24/25 da NBA, o reforço dos Warriors foi titular em 42 jogos, com médias por partida de 9 pontos, 6.2 rebotes e 2.1 assistências em 27 minutos. Na carreira toda, os números aumentam para 12.9 pontos, 7.9 rebotes e 3.2 assistências.