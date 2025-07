Chris Paul volta ao Los Angeles Clippers para despedida da NBA

Após anunciar sua "data" de aposentadoria, Chris Paul enfim decidiu a equipe que irá defender em sua última temporada na NBA. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana, o armador fechou acordo para retornar ao Los Angeles Clippes.

A decisão pode ter tido influência da localização de sua família, que reside em Los Angeles. Vale destacar que sua esposa e dois filhos, um menino de 15 anos e uma menina de 12, moram em Los Angeles.

— É uma situação difícil, mas as coisas poderiam ser muito piores. Ainda consigo jogar basquete. Assim como qualquer pai, definitivamente sinto falta dos meus filhos e da minha esposa — declarou Paul sobre a distância que o separou de sua família durante a temporada 2024/25.

Ao longo de sua trajetória, o jogador disputou 1.354 partidas na liga, mantendo médias de 17 pontos, 9,2 assistências e dois roubos de bola. Na temporada 2024/25, Paul registrou 8,8 pontos e 7,4 assistências por jogo. O armador ainda participou de todas as 82 partidas da fase regular com o San Antonio Spurs.

O veterano iniciou sua carreira no New Orleans Pelicans, onde permaneceu até 2011. Depois, defendeu o Los Angeles Clippers por seis temporadas. A partir de 2017, Paul atuou por cinco equipes diferentes: Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors e San Antonio Spurs.

Aposentadoria confirmada por Paul

Chris Paul anunciou que encerrará sua carreira na NBA ao final da temporada 2025/26. O jogador de 40 anos fez a revelação durante entrevista à jornalista Jemele Hill no dia 6 de julho. A próxima campanha será a 21ª e última da carreira do veterano na principal liga de basquete do mundo.

Eleito um dos 75 melhores jogadores da história da NBA, o armador construiu uma carreira repleta de conquistas individuais. Paul foi selecionado 12 vezes para o All-Star Game, além de receber 11 indicações para os times ideais da NBA e nove seleções para os quintetos defensivos. Pela seleção dos Estados Unidos, ele conquistou duas medalhas de ouro olímpicas, em 2008 e 2012.

