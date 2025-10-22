menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Sem LeBron James, Warriors domina Lakers em noite de estreia na NBA

Golden State vence por 119 a 109 na estreia da temporada regular de 2025/26

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
02:38
LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 21: Luka Doncic #77 of the Los Angeles Lakers is trapped by Jonathan Kuminga #1 and Stephen Curry #30 of the Golden State Warriors in the fourth quarter of the game at Crypto.com Arena on October 21, 2025 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraLuka Doncic em disputa contra Curry e Kuminga na NBA (Foto: Harry How/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Como já virou tradição, a rivalidade entre os times de Stephen Curry e LeBron James é marcada de muita emoção na NBA. Na madrugada desta quarta-feira (22), sem a presença do camisa 23 em quadra, o Golden State Warriors derrotou o Los Angeles Lakers por 119 a 109 na estreia da temporada regular de 2025/26. A partida contou ainda com uma atuação de gala de Luka Doncic que registrou um duplo-duplo, além do impressionante trabalho coletivo do Warriors.

continua após a publicidade

➡️ Vice-comissário da NBA exalta torcida e analisa próximo jogo no Brasil: ‘Prioridade’

É inegável que o destaque do jogo vai para Doncic, apesar de o Lakers se manter atrás do placar em todo o confronto. O ala-armador, no entanto, fez seu trabalho com maestria e quase terminou a noite com um triplo-duplo ao contribuir com 43 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Também em destaque, Austin Reaves marcou 26 pontos, cinco rebotes e nove assistências.

Do outro lado, quatro jogadores passaram dos 15 pontos e brilharam com o dinamismo na produção de ataques inteligentes. O cestinha do Warriors foi Jimmy Butler com 31 pontos, além de cinco rebotes e quatro assistências, enquanto Curry vem logo atrás com 23 pontos. Buddy Hield e Jonathan Kuminga marcaram 17 pontos cada.

continua após a publicidade

Draymond Green, por sua vez, esteve entre os destaques negativos do primeiro quarto, principalmente com a primeira falta técnica da temporada da NBA ainda nos minutos iniciais de jogo. Apesar disso, o ala entregou o esperado em quadra com oito rebotes, nove assistências e dois bloqueios.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 21: Stephen Curry #30 high fives Jimmy Butler III #10 of the Golden State Warriors during the game against the Los Angeles Lakers on October 21, 2025 at Crypto.Com Arena in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2025 NBAE Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Stephen Curry cumprimentando Jimmy Butler III em jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers na NBA (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Estreia da NBA é marcada por festividades

As comemorações com a entrega dos anéis de campeão começaram antes do jogo de estreia da NBA, e se mantiveram firme após o apito final da segunda prorrogação. Em meio a arquibancada lotada, o Oklahoma City Thunder sofreu para derrotar o Houston Rockets por 125 a 124, superando uma desvantagem de 12 pontos. Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador da equipe, atrás apenas de Alperen Sengun, cestinha da noite.

continua após a publicidade

Após uma emocionante série nas finais, o elenco do Oklahoma City Thunder aproveitou, nesta terça-feira (21), as últimas festividades oficiais de ser um campeão da NBA. A equipe recebeu os sonhados e cheios de detalhes anéis de campeão na liga norte-america, além de celebrarem a colocação do banner no ginásio.

Banner de campeão da NBA do Oklahoma City Thunder (Foto: Reprodução/X/OKC)
Banner de campeão da NBA do Oklahoma City Thunder (Foto: Reprodução/X/OKC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias