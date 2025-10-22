Como já virou tradição, a rivalidade entre os times de Stephen Curry e LeBron James é marcada de muita emoção na NBA. Na madrugada desta quarta-feira (22), sem a presença do camisa 23 em quadra, o Golden State Warriors derrotou o Los Angeles Lakers por 119 a 109 na estreia da temporada regular de 2025/26. A partida contou ainda com uma atuação de gala de Luka Doncic que registrou um duplo-duplo, além do impressionante trabalho coletivo do Warriors.

É inegável que o destaque do jogo vai para Doncic, apesar de o Lakers se manter atrás do placar em todo o confronto. O ala-armador, no entanto, fez seu trabalho com maestria e quase terminou a noite com um triplo-duplo ao contribuir com 43 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Também em destaque, Austin Reaves marcou 26 pontos, cinco rebotes e nove assistências.

Do outro lado, quatro jogadores passaram dos 15 pontos e brilharam com o dinamismo na produção de ataques inteligentes. O cestinha do Warriors foi Jimmy Butler com 31 pontos, além de cinco rebotes e quatro assistências, enquanto Curry vem logo atrás com 23 pontos. Buddy Hield e Jonathan Kuminga marcaram 17 pontos cada.

Draymond Green, por sua vez, esteve entre os destaques negativos do primeiro quarto, principalmente com a primeira falta técnica da temporada da NBA ainda nos minutos iniciais de jogo. Apesar disso, o ala entregou o esperado em quadra com oito rebotes, nove assistências e dois bloqueios.

Estreia da NBA é marcada por festividades

As comemorações com a entrega dos anéis de campeão começaram antes do jogo de estreia da NBA, e se mantiveram firme após o apito final da segunda prorrogação. Em meio a arquibancada lotada, o Oklahoma City Thunder sofreu para derrotar o Houston Rockets por 125 a 124, superando uma desvantagem de 12 pontos. Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador da equipe, atrás apenas de Alperen Sengun, cestinha da noite.

Após uma emocionante série nas finais, o elenco do Oklahoma City Thunder aproveitou, nesta terça-feira (21), as últimas festividades oficiais de ser um campeão da NBA. A equipe recebeu os sonhados e cheios de detalhes anéis de campeão na liga norte-america, além de celebrarem a colocação do banner no ginásio.