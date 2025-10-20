Um dublador, através de leitura labial, revelou alguns diálogos entre Wilton Pereira Sampaio e Gustavo Gómez, do Palmeiras, no jogo deste domingo (19). Depois da derrota para o Flamengo, no Maracanã, o zagueiro paraguaio detonou a arbitragem do brasileiro.

Para o capitão do Palmeiras, Wilton errou em alguns lances-chave do confronto e, supostamente, teria ofendido o zagueiro ao término da partida.

- Fico triste. (Wilton) Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase oito anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho código: o que acontece no campo fica em campo. Não vou falar - afirmou o zagueiro.

Nesta segunda-feira (20), o dublador Velloso revelou alguns diálogos entre Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Wilton Pereira Sampaio.

- Eu não estou de sacanagem, Sampaio. Com todo respeito, é muita coisa, muita coisa - reclamou o capitão do Palmeiras no começo do jogo.

- Não vai olhar, Sampaio? Já checou? Sampaio, que isso.. - falou Gómez depois da marcação do pênalti em Pedro.

- Seja homem, rapaz! - gritou Wilton Pereira para Gustavo Gómez em outro momento do jogo.

Arbitragem na partida entre Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja a leitura labial completa de Flamengo x Palmeiras

Como foi o jogo

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.