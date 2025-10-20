Logo Lance!
Dublador revela diálogo de Wilton Pereira para Gustavo Gómez, do Palmeiras

Zagueiro paraguaio saiu reclamando do gramado do Maracanã

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 20/10/2025
09:29
Wilton Pereira Sampaio (GO) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraWilton Pereira Sampaio (GO) e Gustavo Gómez, do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Um dublador, através de leitura labial, revelou alguns diálogos entre Wilton Pereira Sampaio e Gustavo Gómez, do Palmeiras, no jogo deste domingo (19). Depois da derrota para o Flamengo, no Maracanã, o zagueiro paraguaio detonou a arbitragem do brasileiro.

Para o capitão do Palmeiras, Wilton errou em alguns lances-chave do confronto e, supostamente, teria ofendido o zagueiro ao término da partida.

- Fico triste. (Wilton) Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase oito anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho código: o que acontece no campo fica em campo. Não vou falar - afirmou o zagueiro.

Nesta segunda-feira (20), o dublador Velloso revelou alguns diálogos entre Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Wilton Pereira Sampaio.

- Eu não estou de sacanagem, Sampaio. Com todo respeito, é muita coisa, muita coisa - reclamou o capitão do Palmeiras no começo do jogo.

- Não vai olhar, Sampaio? Já checou? Sampaio, que isso.. - falou Gómez depois da marcação do pênalti em Pedro.

- Seja homem, rapaz! - gritou Wilton Pereira para Gustavo Gómez em outro momento do jogo.

Arbitragem na partida entre Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Arbitragem na partida entre Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja a leitura labial completa de Flamengo x Palmeiras

Como foi o jogo

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.

