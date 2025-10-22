menu hamburguer
Warriors ou Lakers? Veja o ranking das franquias mais caras da NBA na temporada 2025/2026

Franquias seguem valorizadas de uma temporada para a outra

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
14:00
LOS ANGELES, CA - OCTOBER 21: Luka Doncic #77 of the Los Angeles Lakers drives to the basket during the game aGolden State Warriors on October 21, 2025 at Crypto.Com Arena in Los Angeles, California.
Luka Doncic é um dos astros da NBA
A temporada 2025/2026 da NBA começou na última quarta-feira, e com as disputas bilionárias se repetindo. Além da estreia do Oklahoma City Thunder, atual campeão, as duas franquias mais valiosas da liga duelaram. Mas você sabe qual vale mais? Confira abaixo a lista de valor estimado pelo site especializado Sportico.

Franquia - Valor atual - valorização anual

  1. Golden State Warriors - US$ 11,33 bilhões - 24%
  2. Los Angeles Lakers - US$ 10 bilhões - 24%
  3. New York Knicks - US$ 9,85 bilhões - 19%
  4. Los Angeles Clippers - US$ 6,72 bilhões - 18%
  5. Boston Celtics - US$ 6,35 bilhões - 12%
  6. Brooklyn Nets - US$ 6,22 bilhões - 9%
  7. Chicago Bulls - US$ 6,12 bilhões - 10%
  8. Miami Heat - US$ 6,03 bilhões - 21%
  9. Philadelphia 76ers - US$ 5,61 bilhões - 23%
  10. Houston Rockets - US$ 5,53 bilhões - 16%
  11. Dallas Mavericks - US$ 5,24 bilhões - 17%
  12. Toronto Raptors - US$ 5,22 bilhões - 12%
  13. Phoenix Suns - US$ 5,09 bilhões - 18%
  14. Atlanta Hawks - US$ 5,02 bilhões - 23%
  15. Sacramento Kings - US$ 5 bilhões - 22%
  16. Cleveland Cavaliers - US$ 4,86 bilhões - 23%
  17. Denver Nuggets - US$ 4,8 bilhões - 18%
  18. Washington Wizards - US$ 4,78 bilhões - 20%
  19. Indiana Pacers - US$ 4,76 bilhões - 27%
  20. Milwalkee Bucks - US$ 4,54 bilhões - 16%
  21. San Antonio Spurs - US$ 4,5 bilhões - 19%
  22. Oklahoma City Thunder - US$ 4,34 bilhões - 22%
  23. Utah Jazz - US$ 4,27 bilhões - 16%
  24. Portland Trail Blazers - US$ 4,25 bilhões - 18%
  25. Minnesota Timberwolves - US$ 4,24 bilhões - 29%
  26. Orlando Magic - US$ 4,21 bilhões - 22%
  27. Detroit Pistons - US$ 4,17 bilhões - 21%
  28. Charlotte Hornets - US$ 4,13 bilhões - 22%
  29. New Orleans Pelicans - US$ 4,02 bilhões - 30%
  30. Memphis Grizzlies - US$ 4 bilhões - 31%

Michael Jordan chora ao falar da NBA: 'Queria tomar uma pílula mágica'

O hexacampeão da NBA, Michael Jordan, se emocionou ao relembrar seus tempos de liga durante uma entrevista na estreia do programa NBA on NBC, na última terça-feira (21). Mesmo após duas décadas aposentado, o craque do Bulls disse que até hoje tem vontade de voltar a competir.

