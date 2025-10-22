A temporada 2025/2026 da NBA começou na última quarta-feira, e com as disputas bilionárias se repetindo. Além da estreia do Oklahoma City Thunder, atual campeão, as duas franquias mais valiosas da liga duelaram. Mas você sabe qual vale mais? Confira abaixo a lista de valor estimado pelo site especializado Sportico.

Franquia - Valor atual - valorização anual

Golden State Warriors - US$ 11,33 bilhões - 24% Los Angeles Lakers - US$ 10 bilhões - 24% New York Knicks - US$ 9,85 bilhões - 19% Los Angeles Clippers - US$ 6,72 bilhões - 18% Boston Celtics - US$ 6,35 bilhões - 12% Brooklyn Nets - US$ 6,22 bilhões - 9% Chicago Bulls - US$ 6,12 bilhões - 10% Miami Heat - US$ 6,03 bilhões - 21% Philadelphia 76ers - US$ 5,61 bilhões - 23% Houston Rockets - US$ 5,53 bilhões - 16% Dallas Mavericks - US$ 5,24 bilhões - 17% Toronto Raptors - US$ 5,22 bilhões - 12% Phoenix Suns - US$ 5,09 bilhões - 18% Atlanta Hawks - US$ 5,02 bilhões - 23% Sacramento Kings - US$ 5 bilhões - 22% Cleveland Cavaliers - US$ 4,86 bilhões - 23% Denver Nuggets - US$ 4,8 bilhões - 18% Washington Wizards - US$ 4,78 bilhões - 20% Indiana Pacers - US$ 4,76 bilhões - 27% Milwalkee Bucks - US$ 4,54 bilhões - 16% San Antonio Spurs - US$ 4,5 bilhões - 19% Oklahoma City Thunder - US$ 4,34 bilhões - 22% Utah Jazz - US$ 4,27 bilhões - 16% Portland Trail Blazers - US$ 4,25 bilhões - 18% Minnesota Timberwolves - US$ 4,24 bilhões - 29% Orlando Magic - US$ 4,21 bilhões - 22% Detroit Pistons - US$ 4,17 bilhões - 21% Charlotte Hornets - US$ 4,13 bilhões - 22% New Orleans Pelicans - US$ 4,02 bilhões - 30% Memphis Grizzlies - US$ 4 bilhões - 31%

