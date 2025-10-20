Atitude de jogador do Flamengo com Andreas Pereira repercute: ‘Tomara’

Uma atitude de Gonzalo Plata, do Flamengo, com Andreas Pereira, do Palmeiras, viralizou muito depois da partida deste domingo (19). O Rubro-Negro se impôs no Maracanã, venceu por 3 a 2, e deixou a briga pelo título ainda mais acirrada.

Andreas Pereira era um dos personagens principais de Flamengo x Palmeiras. Antes mesmo da bola rolar, quando seu nome foi anunciado no telão, parte do Maracanã foi abaixo vaiando o jogador. Toda vez que encostava na bola, o meia do Verdão era vaiado pela Nação Rubro-Negra.

Assim que Gonzalo Plata, do Flamengo, entrou em campo, ele provocou Andreas Pereira. O jogador do Palmeiras esperava a substituição para cobrar uma falta, quando o equatoriano entrou e chutou a bola para longe. O gringo do Mengão ainda saiu rindo, enquanto o palmeirense ficou com cara de poucos amigos.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo repercutiram a atitude de Plata com Andreas Pereira. Os rubro-negros guardam mágoa com o jogador desde a final da Libertadores de 2021, quando um erro do meia acabou dando o título para o Palmeiras. Veja o momento com Plata e reação da web:

Camisa 8 do Verdão foi titular em Flamengo x Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja atitude de Plata, do Flamengo, com Andreas Pereira, e reação da web

Atuação discreta

Tratado como um dos grandes personagens do confronto, Andreas Pereira teve atuação discreta em Flamengo x Palmeiras. O meia do Verdão não influenciou diretamente no placar de 3 a 2, apesar de ter sido titular da equipe de Abel Ferreira.

Até por vir de grandes atuações, Andreas Pereira, ex-Flamengo, era uma das preocupações do Rubro-Negro para a 'final' contra o Palmeiras. O camisa 8 atuou por 76 minutos e só chutou uma bola na meta defendida por Rossi.

Por ironia do destino, o chute do meio-campista contra o Flamengo veio de uma escorregada, assim como na final de 2021. O jogador do Palmeiras foi cobrar uma falta, mas o campo estava molhado e ele acabou caindo. A bola terminou nas mãos de Rossi.