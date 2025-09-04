NBA volta a mudar formato do All-Star Game em 2026; entenda

A NBA enfrenta problemas para encontrar o formato perfeito do All-Star Game. Após experimentar um modelo de mini torneio, com quatro equipes, a organização resolveu adotar novamente a ideia de disputa entre Estados Unidos e mundo. Dessa vez, no entanto, a competição será composta por três equipes de oito jogadores cada, segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana.

As reclamações sobre a competitividade dos jogos das estrelas são uma questão frequente na liga, principalmente entre os torcedores. Com isso, não é a primeira vez que a NBA busca alterar o formato do All-Star com intuito de melhorar a experiência do jogador e do público. Até o momento, parece que a "receita" ainda não foi encontrada.

O All-Star Game na próxima temporada será sediado no Intuit Dome, casa do LA Clippers, em Los Angeles. Além do local, a data também já está confirmada: com as atividades a partir de sexta-feira, 13 de fevereiro, até o domingo, no dia 15, quando o jogo das estrelas será disputado. Vale destacar que o evento acontecerá durante as Olimpíadas de Inverno.

A ideia para o novo All-Star Game mantém o mini torneio do ano passado. A diferença vem no formato de mata-mata, realizado em 2025, já que em 2026 será uma competição de todos contra todos. De volta com o "EUA x Mundo", os competidores serão duas equipes com jogadores norte-americanos e uma com astros estrangeiros. Segundo o jornalista, a resposta sobre o novo evento do comitê organizador da NBA foi positiva.

Como foi o NBA All-Star Game de 2025?

A NBA trouxe mais uma mudança de formato para o All-Star Game de 2025, após retomar, na última temporada, o modelo tradicional de confronto entre as Conferências Leste e Oeste. Neste ano, a disputa contará com quatro equipes: três formadas pelos 24 selecionados para o NBA All-Star e uma composta pelos vencedores do evento Rising Stars, realizado nesta sexta-feira (14).

Os quatro times se enfrentam em semifinais no dia 16 de fevereiro, às 22h (de Brasília). Para avançar, cada equipe precisa atingir pelo menos 40 pontos. Os vencedores dessas partidas disputam o título na grande final.

As três equipes do NBA All-Star foram escolhidas por três analistas da TNT norte-americana Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, que atuam como gerentes gerais honorários, além de terem seus nomes homenageados por cada time.

Além do prestígio, os quatro times disputarão um prêmio total de US$ 1,8 milhão. Cada jogador da equipe campeã receberá US$ 125 mil, os vice-campeões levarão US$ 50 mil, e os atletas das equipes restantes ganharão US$ 25 mil cada.