Profecia na NBA: veja a polêmica lista que aponta o futuro de cada time

O site americano Bleacher Report divulgou nesta semana uma análise prospectiva que está movimentando o universo do basquete. Em um exercício de futurologia, o portal projetou qual será o principal jogador de cada uma das 30 equipes da NBA daqui a três anos, na temporada 2028/29.

O estudo foi baseado em curvas de desenvolvimento, potencial e cenários de mercado, e sinaliza uma clara transição de poder na liga, com a ascensão de uma nova geração de talentos ao estrelato definitivo.

LeBron James e Stephen Curry

Luka Dončić é apontado como o futuro melhor jogador do Los Angeles Lakers. A análise sugere que o astro esloveno assumiria o posto de líder em Los Angeles, substituindo um LeBron James que estaria com 44 anose e provavelmente aposentado.

O Dallas Mavericks teria Cooper Flagg como o novo pilar. A projeção aposta que o ala, conhecido por sua defesa de elite e competitividade, superaria as expectativas e se tornaria a primeira opção da franquia, preenchendo o vácuo deixado por Dončić.

A análise demonstra uma forte confiança na próxima geração, com várias equipes sendo lideradas por jovens ou até mesmo por novatos recém-draftados.

San Antonio Spurs: Victor Wembanyama

A escolha mais óbvia da lista. A projeção afirma que, em três anos, Wembanyama "pode ser o melhor jogador do planeta Terra", consolidando-se como um dos maiores defensores de todos os tempos e uma força ofensiva única.

Houston Rockets: Amen Thompson

Em uma aposta surpreendente, Thompson é colocado à frente de Alperen Şengün. O motivo? Seu teto defensivo, já considerado de elite, combinado com o potencial de crescimento no ataque, o tornaria um dos melhores jogadores "two-way" (de ataque e defesa) da NBA.

Atlanta Hawks: Jalen Johnson

Esta escolha parte da premissa de que Trae Young não estará mais na equipe em 2028. Com isso, o atlético Jalen Johnson, de 27 anos e no auge físico, assumiria o protagonismo.

Brooklyn Nets: Danny Wolf

Uma aposta de alto risco e alta recompensa no pivô de 2,13 m, cujo jogo versátil no ataque e potencial de crescimento o colocam como a principal esperança de um time em reconstrução.

Chicago Bulls: Matas Buzelis

O ala de 2,08 m, que mostrou grande evolução na segunda metade da temporada passada, é visto como a peça fundamental para o futuro de Chicago, com muito espaço para desenvolver seu jogo.

O fim de uma era e a passagem do bastão na NBA

Para muitas franquias, 2028 marcará o fim do domínio de seus atuais ídolos, com novos nomes ou coadjuvantes consistentes assumindo a liderança.

Golden State Warriors: Stephen Curry

Apesar de Curry ser a escolha, a análise é pessimista. Com 40 anos, ele só manteria o posto pela falta de outras opções claras, já que a situação contratual de Jonathan Kuminga é incerta. A previsão fala mais sobre o futuro nebuloso dos Warriors do que sobre a longevidade de Curry.

LA Clippers: Ivica Zubac

Com Kawhi Leonard e James Harden em declínio e com contratos expirando, a aposta recai sobre a durabilidade e consistência de Zubac, que se tornaria o pilar da equipe por sua sólida produção e menor propensão a lesões.

Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey

A durabilidade de Joel Embiid é o fator decisivo aqui. A análise projeta que Maxey, embora não atinja o pico de Embiid, será um All-Star mais confiável e presente, liderando o time com sua velocidade e pontuação.

Charlotte Hornets: Brandon Miller

A aposta é que a franquia eventualmente se cansará da "disponibilidade esporádica" de LaMelo Ball e o negociará, entregando as chaves do time para o mais jovem e consistente Brandon Miller.

Os pilares incontestáveis das franquias

Nem tudo é mudança. Vários astros atuais, por idade e talento, devem manter seu status de melhores jogadores de suas equipes.

Denver Nuggets: Nikola Jokić

Considerado à prova de declínio, seu jogo cerebral e técnico garante que ele continuará sendo, de longe, o melhor jogador dos Nuggets. A análise brinca que, para ele não ser o melhor, "será porque ele decidiu se aposentar".

Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo

Apesar das especulações de troca que sempre o rondam, a projeção aposta que Giannis permanecerá em Milwaukee e continuará sendo uma força dominante da natureza.

Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards

Já um dos melhores jogadores da liga, "Ant-Man" tem um repertório ofensivo ainda em evolução e é a aposta certa para liderar os Wolves pela próxima década.

Oklahoma City Thunder: Shai Gilgeous-Alexander

Com apenas 30 anos em 2028, SGA ainda estará no auge e, com um histórico de constante evolução, é a escolha mais segura para continuar como o líder do Thunder.

Boston Celtics: Jayson Tatum

Mesmo se recuperando de uma grave lesão no tendão de Aquiles, a projeção é que Tatum, aos 30 anos, terá tempo suficiente para voltar à sua melhor forma e se manter como o jogador superior a Jaylen Brown e Derrick White.

Cleveland Cavaliers: Evan Mobley

Já visto como o alfa da equipe, Mobley, um ex-Jogador Defensivo do Ano, terá consolidado seu domínio em ambos os lados da quadra, superando definitivamente Donovan Mitchell.

Detroit Pistons: Cade Cunningham

Após ficar em sétimo colocado na votação MVP, a ascensão de Cunningham é vista como apenas o começo. Aos 27 anos, ele estará entrando no auge e deve continuar sendo o motor dos Pistons.