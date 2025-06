Thunder domina Pacers no segundo tempo e é campeão da NBA pela primeira vez

O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 103 a 91, pela sétima e última partida da série na final da NBA e se tornou campeão da liga norte-americana de basquete pela primeira vez. Em jogo realizado neste domingo (22), no Paycom Center, Shai Gilgeous-Alexander teve partida dominante para consagrar o título do OKC. No lado de Indy, o destaque foi a lesão na perna direita de Tyrese Haliburton, que deixou a decisão no primeiro quarto aos prantos e sem conseguir andas.

Com a conquista, o Thunder se torna o 22º time diferente a vencer a NBA e se junta ao Denver Nuggets, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers e Miami Heat como campeões invictos neste século.

🏀 Como foi Thunder x Pacers?

A partida começou com superioridade do Pacers, que com Haliburton inspirado, abriu 14 a 10. O Thunder reagiu e chegou a virada após duas bolas de três seguidas de Alex Caruso, para 16 a 14. Na metade do primeiro quarto, com o placar 16 a 16, Tyrese Haliburton caiu sozinho sentindo uma lesão na perna direita. Sem o astro, Indiana seguiu competitivo no restante do período, com Siakam assumindo o protagonismo, mas Oklahoma reassumiu a ponta por 25 a 22.

Momento que Tyrese Haliburton sente lesão na perna direita (Foto: Justin Ford/AFP)

No segundo quarto, mesmo sem Haliburton, o Pacers seguiu próximo no placar, mas sem ter a vantagem. No lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander liderava o ataque da equipe, que ficou à frente até o décimo minuto do período, quando sofreu a virada após cesta de três pontos de Mathurin. Com Siakam em grande noite, Indiana foi para o intervalo na liderança por 48 a 47.

Após o intervalo, Oklahoma aproveitou apagão de Indiana e começou a dominar a partida. Em grande atuação coletiva, a equipe da casa abriu 65 a 56, após três cestas do perímetro de Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e Jalen Williams. O Pacers buscou a reação e encostou para 70 a 66, com 10 pontos seguidos de T.J. McConnell, mas com Williams e Cason Wallace com bom aproveitamento nos arremessos, o Thunder abriu 81 a 68 ao fim do terceiro quarto.

O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 103 a 91 (Foto: Joe Murphy/AFP)

No último quarto, Oklahoma aumentou o domínio e abriu 89 a 68, com Shai, Cason e Jalen sacramentando a vitória do OKC. Mesmo com o Indiana Pacers esboçando uma reação, o Thunder administrou a vantagem e venceu a partida por 103 a 91 e o seu primeiro título da história na NBA.