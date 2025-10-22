O armador John Wall sofreu com inúmeras lesões durante sua carreira na NBA. Apesar do debate frequente sobre o calendário intenso da liga, o ex-atleta negou que esse seja o motivo para tantas contusões. Conforme afirmou em entrevista ao Lance! durante evento do Prime Video, em Los Angeles (EUA), o astro acredita que os infortúnios sejam parte do esporte.

- Não acho que tem nada a ver com o calendário. Lesões são parte do jogo. Você está diante delas não importa o quanto treine, o quanto cuide do seu corpo. Se for para acontecer, vai acontecer. E isso é para todo o esporte. Um cara como Jayson Tatum (ala do Boston Celtics) faz um grande trabalho cuidando do corpo, descansando, com um treinador com ele 24h por dia, e aconteceu por acidente (rompimento do tendão de aquiles). É parte do jogo. Você não pode controlar isso. Não acho que o calendário afete - opinou.

Wall também usou da sua experiência com lesões para aconselhar atletas da NBA que passem por esse tipo de situação:

- Eu acho que o mais importante é continuar trabalhando todo dia. Os primeiros três meses de recuperação são fundamentais. Se você atacar (a lesão) do jeito certo, vai ficar bem. Tatum em cinco meses está enterrando e fazendo várias coisas. O mais importante é não se apressar. Mesmo que esteja à frente do calendário, não se apresse. Se prepare para a longa caminhada.

John Wall em entrevista durante evento do Prime Video (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

Novo momento de Wall, agora ex-NBA

John Wall, que foi cinco vezes All-Star da NBA durante o seu auge, se aposentou ao fim da última temporada e agora inicia a trajetória como comentarista do Prime Video.

- Eu me sinto diferente (com o fim da vida de atleta), é algo que estou me ajustando. Mas estou aproveitando o novo mundo, estou aproveitando ser pai, estar em casa com meus filhos, vê-los jogar esportes, levá-los na escola, coisas assim. Não é tão ruim, mas é diferente, ainda é recente - contou.

- Com certeza, fiz muitos sacrifícios, joguei com lesões, que são parte do jogo. Eu não mudaria nada na minha carreira, só as lesões, mas são parte do jogo. Não faria nada diferente - refletiu Wall.