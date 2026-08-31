Luka Doncic não vencerá NBA com estilo atual, diz ex-campeão Campeão pelo Cleveland Cavaliers em 2016 questiona alto uso de bola do esloveno e projeta dificuldade para o Lakers nos playoffs da próxima temporada

Channing Frye, ex-jogador campeão da NBA pelo Cleveland Cavaliers, afirmou que Luka Doncic não conquistará um título enquanto mantiver seu estilo de jogo atual. A declaração foi dada no programa Road Trippin' Show.

Para Frye, o problema central não é o talento individual do esloveno, mas a forma como ele conduz o jogo. O armador registrou 36% de manutenção da bola na temporada 2025-26, a mais alta da liga, mesmo dividindo a quadra com LeBron James e Austin Reaves. Agora, sem LeBron na equipe, a avaliação ganha ainda mais peso.

continua após a publicidade

LeBron James (esquerda) e Luka Doncic (direita) se cumprimentam durante a partida do Lakers contra o Cleveland Cavaliers (Foto: Adam Pantozzi/ Getty Images via AFP)

- Eu acho que Luka vai vencer um título, mas eu não acho que ele vá vencer com o seu estilo de jogo e alto índice de uso. Ele precisa ter um time ao seu redor, claro, mas ele joga de forma muito física e já está muito desgastado quando chega a hora. Ele perdeu sua única chance? Não. Eu acho que em algum momento algo vai acontecer e Luka vai ter de aceitar que não é assim que se vence.

Crítica ao elenco do Lakers

A avaliação de Frye se estende ao atual elenco do Los Angeles Lakers. O ex-jogador não acredita em uma campanha profunda nos playoffs na temporada 2026-27, segundo ano completo de Doncic na equipe e o terceiro desde a troca com o Dallas Mavericks.

- A grandeza de Luka não é maior do que o Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, New York Knicks ou Philadelphia 76ers, não importa o quanto ele é incrível individualmente. Então, você tem de montar um time ao seu redor em que ele confie e possa deixar de carregar tudo sozinho.

Na offseason, o Lakers promoveu reformulação ampla no elenco. Nove atletas novos chegaram à franquia, entre eles Walker Kessler, vindo do Utah Jazz. Kevon Looney foi incorporado como opção para o banco, e a direção também envolveu Doncic nas decisões sobre o perfil do elenco.

continua após a publicidade

A tentativa de acerto com Jonathan Kuminga, porém, não se concretizou. O time ainda pode tentar negócios envolvendo Jarred Vanderbilt e Jaden Hardy antes do início da temporada.

Luka Doncic no Lakers

Na próxima campanha, Doncic também não contará com LeBron James ao seu lado pela primeira vez desde que chegou ao Lakers. Frye foi direto ao avaliar as perspectivas da equipe. "Ir longe nos playoffs? Não. Até vai se classificar, mas não. Eu não gosto de como o elenco foi montado. Talvez alguma coisa aconteça, mas não é o bastante para bater times mais fortes", concluiu.

continua após a publicidade

Na temporada 2025-26, Doncic registrou médias de 33.5 pontos, 7.7 rebotes, 8.3 assistências, 1.6 roubos de bola e 0.5 tocos por jogo. Aos 27 anos, o armador já levou o Dallas Mavericks às Finais da NBA em 2024, mas perceu para o Boston Celtics em cinco jogos.

No primeiro round de 2025, o Lakers de Luka Doncic caiu para o Minnesota Timberwolves, também em cinco partidas. Em 2026, o jogador ficou fora com lesão no tendão da coxa esquerda durante a eliminação pelo Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste.

continua após a publicidade

🏀 Aposte no seu time favorito!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.