Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Luka Doncic não vencerá NBA com estilo atual, diz ex-campeão

Campeão pelo Cleveland Cavaliers em 2016 questiona alto uso de bola do esloveno e projeta dificuldade para o Lakers nos playoffs da próxima temporada

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
31/08/2026 10:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Luka Doncic comemora cesta de três contra o Miami Heat no Kaseya Center, em Miami (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Luka Doncic comemora cesta de três contra o Miami Heat no Kaseya Center, em Miami (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Channing Frye, ex-jogador campeão da NBA pelo Cleveland Cavaliers, afirmou que Luka Doncic não conquistará um título enquanto mantiver seu estilo de jogo atual. A declaração foi dada no programa Road Trippin' Show.

Para Frye, o problema central não é o talento individual do esloveno, mas a forma como ele conduz o jogo. O armador registrou 36% de manutenção da bola na temporada 2025-26, a mais alta da liga, mesmo dividindo a quadra com LeBron James e Austin Reaves. Agora, sem LeBron na equipe, a avaliação ganha ainda mais peso.

continua após a publicidade
LeBron James (esquerda) e Luka Doncic (direita) se cumprimentam durante a partida do Lakers contra o Cleveland Cavaliers (Foto: Adam Pantozzi/ Getty Images via AFP)
LeBron James (esquerda) e Luka Doncic (direita) se cumprimentam durante a partida do Lakers contra o Cleveland Cavaliers (Foto: Adam Pantozzi/ Getty Images via AFP)

- Eu acho que Luka vai vencer um título, mas eu não acho que ele vá vencer com o seu estilo de jogo e alto índice de uso. Ele precisa ter um time ao seu redor, claro, mas ele joga de forma muito física e já está muito desgastado quando chega a hora. Ele perdeu sua única chance? Não. Eu acho que em algum momento algo vai acontecer e Luka vai ter de aceitar que não é assim que se vence.

Crítica ao elenco do Lakers

A avaliação de Frye se estende ao atual elenco do Los Angeles Lakers. O ex-jogador não acredita em uma campanha profunda nos playoffs na temporada 2026-27, segundo ano completo de Doncic na equipe e o terceiro desde a troca com o Dallas Mavericks.

- A grandeza de Luka não é maior do que o Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, New York Knicks ou Philadelphia 76ers, não importa o quanto ele é incrível individualmente. Então, você tem de montar um time ao seu redor em que ele confie e possa deixar de carregar tudo sozinho.

Na offseason, o Lakers promoveu reformulação ampla no elenco. Nove atletas novos chegaram à franquia, entre eles Walker Kessler, vindo do Utah Jazz. Kevon Looney foi incorporado como opção para o banco, e a direção também envolveu Doncic nas decisões sobre o perfil do elenco.

continua após a publicidade

A tentativa de acerto com Jonathan Kuminga, porém, não se concretizou. O time ainda pode tentar negócios envolvendo Jarred Vanderbilt e Jaden Hardy antes do início da temporada.

Luka Doncic no Lakers

Na próxima campanha, Doncic também não contará com LeBron James ao seu lado pela primeira vez desde que chegou ao Lakers. Frye foi direto ao avaliar as perspectivas da equipe. "Ir longe nos playoffs? Não. Até vai se classificar, mas não. Eu não gosto de como o elenco foi montado. Talvez alguma coisa aconteça, mas não é o bastante para bater times mais fortes", concluiu.

continua após a publicidade

Na temporada 2025-26, Doncic registrou médias de 33.5 pontos, 7.7 rebotes, 8.3 assistências, 1.6 roubos de bola e 0.5 tocos por jogo. Aos 27 anos, o armador já levou o Dallas Mavericks às Finais da NBA em 2024, mas perceu para o Boston Celtics em cinco jogos.

No primeiro round de 2025, o Lakers de Luka Doncic caiu para o Minnesota Timberwolves, também em cinco partidas. Em 2026, o jogador ficou fora com lesão no tendão da coxa esquerda durante a eliminação pelo Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste.

continua após a publicidade

🏀 Aposte no seu time favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

NBA

As conexões de Trump com os novos donos do Los Angeles Lakers

Há 3 dias
Joel Embiid em ação na NBA 25/26 (Foto: Michael Gonzales/NBA Entertainment/Getty Images)

NBA

Joel Embiid terá primeira temporada saudável ao lado de LeBron James

Há 4 dias
Georges Niang fecha contrato com Golden State Warriors (Foto: Reprodução)

NBA

NBA: Warriors contrata jogador que não atuou na última temporada

Há 5 dias
Brandon Williams pelo Dallas Mavericks na NBA (Foto: Reprodução/X/Dallas Mavs)

NBA

Mercado da NBA: Warriors acerta com agente livre por um ano

Há 5 dias
Scottie Barnes em 2025 pelo Toronto Raptors contra Atlanta Hawks na NBA (Foto: Adam Hagy/ AFP)

NBA

Técnico do Raptors compara Scottie Barnes a Michael Jordan

Há 6 dias
Luka Doncic ri em mesa com jogadores dos Los Angeles Lakers

NBA

NBA: sem LeBron, Doncic organiza 'pré-temporada' dos Lakers

Há 1 semana
Mais LANCE!
Jogadoras olham para o lado no jogo entre Atlanta Dream e Los Angeles Sparks pela WNBA

Arremesso de brinquedo sexual interrompe jogo da WNBA

James Harden é observado por Donovan Mitchell antes de arremessar lance livre pelo Cleveland Cavaliers

NBA: Harden se junta a LeBron, Curry e Durant com novo contrato no Cavaliers

Peyton Watson, draftado pelo Denver Nuggets, é novo reforço do Cleveland Cavaliers (Foto: Reprodução/Nuggets)

NBA: troca de cinco franquias movimenta Cavaliers e Nuggets

Gui Santos, do Golden State Warriors, defende em jogo contra o Sacramento Kings no Golden 1 Center, em Sacramento, Califórnia. (Foto: Rocky Widner/Nbae/Getty Images/AFP)

Gui Santos desfalca Seleção Brasileira por veto do Warriors

mach nba 2

Jongkuch Mach: conheça o gigante de 2,29m que mira a NBA

Russell Westbrook em Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves, em 2024 (Foto: David Sherman / AFP)

Antes de aposentadoria, Westbrook recusou nova oferta na NBA

Michael Jordan com Dennis Rodman e Scottie Pippen no Chicago Bulls (Foto: JEFF HAYNES/AFP)

Michael Jordan: camisa de 'The Last Dance' vai a leilão

LeBron James Dillon Brooks ANDREW D. BERNSTEIN / AFP

LeBron enfrenta Dillon Brooks no dia em que completa 42 anos

LeBron James (esquerda) e Luka Doncic (direita) se cumprimentam durante a partida do Lakers contra o Cleveland Cavaliers (Foto: Adam Pantozzi/ Getty Images via AFP)

LeBron, Giannis e Ja Morant: reencontros na NBA; veja agenda

Russell Westbrook jogando contra Kevin Durant na NBA (Barry Gossage / AFP)

Durant emociona em carta a Westbrook após aposentadoria

Giannis Antetokounmpo vai jogar a temporada 2026/27 da NBA pelo Miami Heat (Foto: Reprodução / Miami Heat)

Giannis Antetokounmpo promete vitória contra Boston Celtics

Russell Westbrook pelo Denver Nuggets x Phoenix Suns (Foto: Bart Young / AFP)

LeBron e outros astros da NBA reagem à aposentadoria de Westbrook

Russell Westbrook em uma de suas partidas pela NBA

NBA: Russell Westbrook se aposenta após 18 temporadas

Luka Doncic e Austin Reaves, do Los Angeles Lakers, de mãos dadas durante tempo técnico contra o Chicago Bulls na Crypto.com Arena, em Los Angeles, em 12 de março de 2026 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Los Angeles Lakers é vendido por R$ 62 bilhões e quebra recorde