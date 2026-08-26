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Joel Embiid terá primeira temporada saudável ao lado de LeBron James

Após anos marcados por lesões e cirurgias, astro do 76ers inicia temporada sem precisar se recuperar de um problema físico

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 11:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Joel Embiid em ação na NBA 25/26 (Foto: Michael Gonzales/NBA Entertainment/Getty Images)
Joel Embiid em ação na NBA 25/26 (Foto: Michael Gonzales/NBA Entertainment/Getty Images)

Joel Embiid terá uma experiência que se tornou rara em sua carreira na NBA: começar uma temporada completamente saudável. Depois de anos convivendo com lesões, cirurgias e limitações físicas, o astro do Philadelphia 76ers chega ao novo ciclo sem precisar iniciar o trabalho de recuperação de algum problema. A expectativa aumenta ainda mais com a chegada de LeBron James à equipe. A dupla, que reúne dois dos maiores nomes da geração, pode finalmente começar uma temporada com os dois em boas condições.

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A situação de Embiid chama ainda mais atenção pelo histórico recente do camaronês. Em praticamente todas as últimas temporadas, Embiid precisou lidar com algum contratempo físico antes ou durante os momentos mais importantes do calendário.

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O caso mais recente aconteceu em abril de 2026. O pivô foi diagnosticado com apendicite e precisou passar por uma cirurgia de emergência em Houston. O problema surgiu na reta final da temporada regular e o tirou de uma parte decisiva da campanha do 76ers. A cirurgia, porém, foi apenas mais um capítulo de uma sequência de problemas que acompanha Embiid há anos.

Em 2018, o jogador sofreu uma fratura no rosto. No ano seguinte, enfrentou uma tendinite no joelho. Em 2021, teve uma lesão no menisco. Já em 2022, voltou a sofrer com problemas físicos, dessa vez envolvendo o rosto e o dedo.

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A temporada de 2023 também terminou com um novo obstáculo: uma torção no joelho. Em 2024, Embiid novamente teve problemas no joelho, além de uma condição na região facial. O histórico recente ficou ainda mais preocupante em 2025. O pivô passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e ficou quase oito meses afastado das quadras. Na temporada anterior, conseguiu disputar somente 19 partidas antes de ser novamente limitado pelos problemas físicos.

Em outubro de 2025, finalmente voltou a jogar e iniciou um processo gradual para recuperar o ritmo. Na temporada 2025/26, participou de 38 partidas e registrou médias de 26,9 pontos e 7,7 rebotes, mas a apendicite voltou a interromper sua sequência. Agora, pela primeira vez em muito tempo, Embiid não começa uma temporada precisando recuperar o corpo para estar em condições de jogo.

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➡️ LeBron desafia os limites do corpo aos 41

Com Joel Embiid, Philadelphia 76ers eliminou o Boston Celtics na NBA (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)
Com Joel Embiid, Philadelphia 76ers eliminou o Boston Celtics na NBA (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)

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