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Campeão pelos Knicks, OG Anunoby desembarca no Brasil

Ala fez parte do elenco que encerrou o jejum de 53 anos da franquia nova-iorquina; Julius Randle também estará no país nesta semana

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 11:07
Supervisionado porNathalia Gomes,
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OG Anunoby atuando pelos Knicks (Foto: Divulgação)
OG Anunoby atuando pelos Knicks (Foto: Divulgação)

O Brasil recebe nesta semana a visita de dois astros de destaque da NBA: OG Anunoby e Julius Randle. A passagem da dupla pelo país prevê compromissos com fãs e marcas, reunindo dois atletas com trajetórias marcantes e conexões com a história recente do New York Knicks, uma das franquias mais tradicionais do basquete mundial.

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O principal atrativo da visita é Anunoby, que desembarca em solo brasileiro pouco tempo após alcançar o topo do basquete profissional. O ala foi um dos pilares defensivos do Knicks na memorável campanha da temporada 2025/26, responsável por encerrar um incômodo jejum de 53 anos sem títulos da equipe nova-iorquina, que não erguia o troféu de campeão da NBA desde 1973. Desde que chegou ao time em dezembro de 2023, vindo do Toronto Raptors, Anunoby assumiu papel central no esquema tático da franquia, consolidando-se como peça indispensável para a conquista da taça e celebrando agora o auge de sua carreira.

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Anunoby anotou 33 pontos na virada do Knicks sobre o Spurs
Anunoby anotou 33 pontos na virada do Knicks sobre o Spurs (Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Destaque do passado do Knicks também visita o país

A vinda para o Brasil também conta com a presença de Julius Randle, jogador que viveu uma trajetória diferente, mas igualmente relevante em Nova York. Referência da equipe entre os anos de 2019 e 2024, o ala-pivô foi o grande protagonista do processo de reestruturação do Knicks. Durante suas cinco temporadas na cidade, Randle acumulou três seleções para o All-Star Game e liderou a franquia de volta às disputas frequentes nos playoffs, conquistando o carinho dos torcedores locais.

Apesar da identificação com a torcida, Randle deixou o elenco antes da campanha do título. Em outubro de 2024, o atleta acabou envolvido na negociação que trouxe o pivô Karl-Anthony Towns para Nova York, seguindo inicialmente para o Minnesota Timberwolves. Atualmente defendendo as cores do Brooklyn Nets, o ala-pivô se junta a Anunoby para conhecer o público brasileiro.

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