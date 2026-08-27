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As conexões de Trump com os novos donos do Los Angeles Lakers

Joshua Kushner, futuro dono dos Lakers, é irmão de Jared Kushner, genro de Donald Trump, e já esteve ligado a uma polêmica envolvendo a Fifa

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 12:19
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Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)
Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

O Los Angeles Lakers vive uma mudança histórica fora das quadras. A franquia está sendo negociada por um valor recorde de R$ 62 bilhões, em uma operação que coloca o ex-CEO da Disney Bob Iger e o empresário Joshua Kushner no comando do time. A transação, que ainda depende da aprovação da NBA, também chama atenção pelas conexões de Kushner com a família de Donald Trump.

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Joshua Kushner é irmão de Jared Kushner, empresário e genro do presidente dos Estados Unidos. Jared foi casado com Ivanka Trump, filha de Donald Trump, e teve papel de destaque durante o primeiro governo do republicano na Casa Branca.

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A relação familiar, no entanto, não significa que Joshua Kushner faça parte da administração Trump. O empresário construiu sua carreira no setor de investimentos e é fundador da Thrive Capital. A ligação com a família do presidente americano ganhou ainda mais atenção recentemente por causa de uma negociação envolvendo a Fifa.

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Empresário esteve no centro de plano controverso da Fifa

Antes de aparecer como um dos futuros donos dos Lakers, Joshua Kushner esteve associado a uma proposta de Gianni Infantino, presidente da Fifa, para criar uma nova estrutura comercial para a entidade. O projeto previa a venda de uma participação de 20% da futura Fifa Forward Enterprise para investidores privados. A operação foi avaliada em cerca de US$ 4 bilhões, e a empresa de Kushner, apareceu como uma das principais interessadas no negócio.

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A proposta provocou forte reação de dirigentes do futebol europeu. A Uefa passou a questionar a operação e, mais recentemente, avançou em medidas para obter documentos relacionados ao negócio. O objetivo é subsidiar uma possível investigação criminal contra Infantino na Suíça.

O projeto acabou sendo abandonado depois da pressão de federações e confederações, mas a participação de Kushner colocou seu nome no centro de uma das maiores controvérsias recentes envolvendo a administração da Fifa.

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Josh Kuhsner e Bob Iger (Foto: XNY/Star Max/GC Images)(XNY/Star Max)
Josh Kuhsner e Bob Iger, compradores do Lakers (Foto: XNY/Star Max/GC Images)(XNY/Star Max)<br>

De investidor a dono de uma das maiores franquias da NBA

A aquisição dos Lakers representa uma mudança ainda maior no perfil de Kushner dentro do esporte. Ele já possuía participações minoritárias em franquias da NBA, mas agora passa a integrar o grupo responsável pelo controle de uma das equipes mais valiosas e conhecidas do mundo.

Kushner dividirá o comando com Bob Iger, que deixou o cargo de CEO da Disney em março e possui longa relação com o esporte e com a própria NBA. Durante sua passagem pela empresa, Iger esteve envolvido em grandes negociações de direitos esportivos e na expansão da ESPN.

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A dupla assumirá o controle depois de uma passagem curta de Mark Walter. O empresário havia comprado a participação majoritária dos Lakers por uma avaliação de US$ 10 bilhões e, cerca de 14 meses depois, acertou a transferência por US$ 12,5 bilhões.

O negócio ainda precisa receber a aprovação do conselho de governadores da NBA. A família Buss, que comandou a franquia por décadas, também continuará tendo participação no time, enquanto Jeanie Buss deverá permanecer como governadora da equipe por pelo menos cinco anos.

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