Nikola Jokic pode deixar Nuggets em 2027; Europa é uma opção Pivô sérvio adiou renovação e condiciona permanência ao desempenho da franquia; Panathinaikos fez proposta e garante a contratação do atleta

O Denver Nuggets corre o risco de perder Nikola Jokic em definitivo caso não demonstre evolução competitiva na temporada 2026-27. A avaliação é do repórter Dave McMenamin, da ESPN americana.

O pivô, de 31 anos, adiou as negociações por uma extensão contratual neste verão. Segundo o jornalista, Jokic concedeu uma entrevista em sérvio durante competição internacional e sinalizou que assinaria a renovação com o Nuggets no verão de 2027, condicionando a decisão ao desempenho da franquia.

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O contrato atual do jogador prevê uma opção de US$ 62,8 milhões para a temporada 2027-28, a ser exercida pelo próprio atleta. Jokic poderia ter estendido o vínculo a partir de 14 de junho, mas preferiu aguardar para avaliar a trajetória da equipe antes de decidir. Em julho do ano que vem, ele terá a possibilidade de assinar um contrato "supermax" de cinco temporadas.

Nuggets sem peças e com incerteza no elenco

O Nuggets encerrou o verão sem melhorias evidentes no elenco. A franquia tenta negociar Cam Johnson e Christian Braun para viabilizar a extensão de contrato de Peyton Watson, ala que também enfrenta a agência livre restrita.

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Sem conseguir trocar ao menos um dos dois, é quase certo que Watson deixará Denver. Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers figuram entre os interessados no jogador, segundo rumores. A diretoria do Nuggets não deverá definir o contrato de Jokic enquanto a situação de Watson permanecer em aberto, o que prolonga a incerteza sobre o futuro do astro.

Peyton Watson, do Denver Nuggets, contra o Washington Wizards na última temporada (Foto: Sabina Shysh/NBAE/Getty Images/AFP)

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Panathinaikos na disputa por Jokic

A indefinição contratual reforça o interesse de outras franquias e até de clubes europeus Nikola Jokic. Dimitris Giannakopoulos, presidente do Panathinaikos, da Grécia, afirmou ter feito uma proposta formal ao Nuggets e ao atleta neste ciclo. Em entrevista ao portal Eurohoops, o dono do time garante que ainda vai fechar contrato com o sérvio.

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- Tem um jogador que segue sendo meu sonho, com quem ainda não assinei, mas vou fazer isso no ano que vem. É Nikola Jokic, o melhor jogador do mundo. Nesse ano, eu fiz uma proposta muito séria para o seu time e para ele. Eu tentei, mas fui rejeitado. Então, vamos ter de esperar o ano que vem.

O agente de Jokic, Misko Raznatovic, confirmou que a oferta foi real. Giannakopoulos garantiu que tentará novamente na próxima offseason e afirmou estar disposto a fazer de tudo para convencer o pivô a deixar a NBA.

Para analistas e fontes ligadas ao mercado, porém, um salário equivalente ao do Nuggets não seria suficiente para atrair Jokic à Europa; seria necessário um plano específico para convencê-lo a encerrar sua passagem pela liga americana.

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No cenário doméstico, equipes da NBA monitoram a situação. O Golden State Warriors é apontado como o time que mais se beneficiaria com a chegada do sérvio, caso ele optasse por trocar de franquia dentro da liga.

Três vezes vencedor do prêmio de MVP, campeão da NBA em 2023 e nove vezes All-Star, Jokic encerrou a última temporada com médias de 27.7 pontos, 12.9 rebotes e 10.9 assistências por jogo. Foi a segunda temporada consecutiva com média de triplo-duplo, feito inédito para um pivô na história da liga. Ele liderou a NBA em rebotes e assistências, mas ficou em segundo lugar na votação do MVP.

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