De virada, Chelsea goleia Real Betis e conquista a Conference League

De virada, o Chelsea goleou o Real Betis por 4 a 1 e faturou o título da Conference League, nesta quarta-feira (28), em Breslávia, na Polônia. Ezzalzouli abriu o placar para o Real Betis, e Enzo Fernández, Jackson, Sancho e Caicedo marcaram os gols do Chelsea.

Com a conquista do título, o Chelsea se tornou o primeiro clube na história a vencer todas as competições internacionais da Europa organizadas pela Uefa. A Conference League se junta à prateleira que já contava com a Europa League, a Champions League e a extinta Recopa Europeia.

Real Betis x Chelsea: como foi o jogo?

O jogo começou de maneira distinta para ambos os clubes. Enquanto o Real Betis iniciou mais intenso, ligado e desperto, o Chelsea começou devagar, estudando a partida de forma mais cautelosa. A equipe espanhola jogava mais recuada, mas já tinha uma estratégia definida e, mesmo atrás, levava mais perigo à meta do time londrino. A pressão inicial deu resultado: aos nove minutos, Ezzalzouli abriu o placar da grande decisão da Conference League, colocando o Betis em vantagem.

Na segunda metade do primeiro tempo, o Real Betis continuou assustando mais o Chelsea, criando muito mais chances do que a equipe londrina, apesar de ter menos posse de bola. Ao todo, foram sete finalizações dos espanhóis, com uma grande defesa do goleiro Jorgensen. Os Blues, por outro lado, finalizaram quatro vezes, sem muito perigo ao gol de Adrián.

Rodriguez e Reece James disputam a bola no confronto entre Real Betis e Chelsea pela final da Conference League (Foto: Sergei Gapon/AFP)

Na segunda etapa, o Chelsea resolveu acordar após o intervalo. O time voltou muito mais ativo que o Real Betis, atacando e pressionando. A equipe espanhola, que planejava se defender, se viu obrigada a se fechar ainda mais, restando-lhe apenas essa alternativa. As estratégias ficaram claras: o Chelsea partia para o ataque em busca do empate e da virada, enquanto o Real Betis recuava, tentando achar um contra-ataque.

A pressão fulminante deu resultado. A equipe era dominante e, aos 20 minutos, em um lindo cruzamento de Cole Palmer, Enzo Fernández foi absoluto na área, subindo mais alto que os defensores e cravando o gol de empate. Cinco minutos depois, a reação tomou outra forma. Cole Palmer estava quente no jogo e, pelo lado direito do campo, teve liberdade para olhar a área e cruzar. A dupla de zaga não se atentou a Jackson entre eles, que cabeceou sozinho, estufando as redes e virando o jogo para o Chelsea.

Na reta final, o Real Betis estava atordoado com a reação do Chelsea e não conseguia nem atacar nem defender. A equipe pouco levava perigo, ao contrário dos Blues, que a cada descida parecia prestes a marcar. Em uma dessas chegadas, deu certo: Jadon Sancho, contando com uma falha da defesa, marcou um golaço. Caicedo, nos acréscimos, selou a goleada, marcando o quarto gol e fechando o caixão do Real Betis, garantindo o título para o Chelsea.

O que vem por aí?

Após o confronto, o Real Betis encerra sua temporada. A equipe espanhola fez boa campanha em 2024/25 e se classificou para a Europa League. O Chelsea, por sua vez, já havia se classificado para a Champions League e agora termina a temporada com o título. Além disso, a equipe ainda disputará o Mundial de Clubes, com estreia marcada para 16 de junho.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Betis 1x4 Chelsea

FINAL - CONFERENCE LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Tarczyński Arena Wrocław, em Breslávia (POL).

🥅 Gols: Ezzalzouli (BET 9'/1T), Enzo Fernández (CHE 20'/2T), Nicolas Jackson (CHE 25'/2T), Sancho (CHE 38'/2T), Caicedo (45+1'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Badiashile (CHE), Cole Palmer (CHE), Sancho (CHE), Antony (BET), Perraud (CHE)

🟥 Cartões vermelhos: -

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrián; Rodríguez (Perraud), Natan, Bartra, Sabaly; Johnny Cardoso (Lo Celso), Fornals (Altimira), Isco; Ezzalzouli, Antony e Bakambu (Ruibal).

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Jorgensen; Gusto (Reece James), Chalobah, Badiashile (Colwill), Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer (Guiu); Pedro Neto (Sancho), Maduele e Nicolas Jackson (Dewsbury-Hall).

