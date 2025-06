Adversário do Flamengo no Mundial faz mistério e web crava: ‘Cristiano Ronaldo’

O Los Angeles FC, adversário do Flamengo no novo Mundial de Clubes da FIFA, agitou a web nesta terça-feira (11). Depois de uma postagem enigmática nas redes sociais do clube, os torcedores começaram a especular sobre a possibilidade de ser um anúncio da contratação de Cristiano Ronaldo.

A última rodada da fase de grupos do Mundial reserva esse encontro entre Flamengo e Los Angeles FC. Antes disso, o Rubro-Negro encara Chelsea, da Inglaterra, no primeiro jogo, e Esperance Sportive de Tunis, no segundo.

Por mais que diversos torcedores tenham especulado a possibilidade da postagem se tratar do anúncio do Cristiano Ronaldo, vale lembrar que a janela especial para o Mundial de Clubes se encerrou nesta terça-feira (10). Veja postagem e reação dos torcedores abaixo.

Como chega o Los Angeles FC, adversário do Flamengo, no Mundial

Representante da Concacaf, o Los Angeles FC foi o último clube a conseguir a vaga no Mundial de Clubes, substituindo o León, que foi excluído do grupo do Flamengo no torneio pela Fifa. Em um jogo emocionante contra o América do México, o LAFC venceu na prorrogação e garantiu a participação no campeonato pela primeira vez.

➡️Chelsea comete gafe com Flamengo e revolta torcida: ‘Respeitem’

No grupo dos times que se classificaram para o Mundial sem conquistar um título, o LAFC vive uma temporada mediana no futebol norte-americano. Em 2025, a equipe disputou 22 jogos, venceu 10, empatou cinco e perdeu sete. O aproveitamento do time na atual temporada é de 53%, o menor entre os integrantes do Grupo D.

O duelo contra o América do México que garantiu a vaga do LAFC no Mundial foi o último do time estadunidense antes do início do torneio. Os dois grandes destaques foram Igor Jesus, que marcou o gol de empate no jogo e Denis Bouanga, que fez o da vitória na prorrogação.

Segundo o jornalista Celso Oliveira, do Portal Território MLS, o atacante gabonês é o principal nome do setor ofensivo do Los Angeles FC, que ainda conta com o luxo de ter Giroud entre as peças.

— Bouanga ainda é o principal nome no ataque, com 7 gols em 14 jogos até o fim de maio. Rápido, decisivo, encaixa bem no jogo de transição. Giroud perdeu a posição para o jovem Nathan Ordaz e agora entra no segundo tempo, mostrando que o elenco tem certa profundidade — disse ao Lance!

Ainda segundo o jornalista, sob o comando de Steve Cherundolo, o time passou por mudanças no estilo de jogo. Em 2024, começou com 4-3-3 de posse, bem agressivo, mas depois do 5x1 sofrido para o Columbus em julho, recuou geral e adotou um 5-2-3 bem mais defensivo, apostando em contra-ataques e menos posse. O esquema mais pragmático segue em 2025, especialmente com os reforços de meio e zaga. Em abril, Cherundolo anunciou que deixará o comando da equipe no fim da temporada.

Como parte da cobertura especial do torneio, o Lance! está organizando uma série de análises para apresentar todos os grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Ao longo das próximas semanas, cada chave será detalhada com informações sobre os clubes participantes, suas trajetórias até o torneio, destaques do elenco e projeções para a competição.