Chelsea comete gafe com Flamengo e revolta torcida: ‘Respeitem’

O Chelsea cometeu uma gafe com o Flamengo nesta terça-feira (10), ao fazer uma postagem sobre o novo Mundial de Clubes da Fifa. Adversário do Rubro-Negro na competição, o clube inglês confundiu o Flamengo com o América do México.

A confusão chamou a atenção nas redes sociais, já que o clube mexicano sequer vai disputar o Mundial. Os ingleses fizeram uma postagem com uma agenda de jogos do clube na competição, e colocaram o América do México no lugar do Flamengo para o jogo do dia 20 de junho. No Twitter, o perfil oficial do Rubro-Negro respondeu o post com 'Hola que tal?' (Olá, como está?, em português).

Imediatamente os torcedores do Rubro-Negro começaram a se manifestar nas redes sociais do clube inglês. Alguns, revoltados, exigiram respeito com o Flamengo. Veja gafe e reação da torcida.

Grupo do Flamengo no Mundial tem campeão europeu, gigante africano e estreante doméstico

O Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa reúne equipes com diferentes caminhos, histórias e graus de tradição na competição. Flamengo, Chelsea, Ésperance e Los Angeles FC lutarão por duas vagas nas oitavas de final do torneio em uma chave que tem favoritos e times que podem surpreender no Mundial.

Enzo Fernández e Madueke comemoram gol do Chelsea contra o Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)

A expectativa pelo avanço do Flamengo é grande, ainda que o confronto com o Chelsea seja desafiador. O Tironi, colunista do Lance!, apontou o grupo Rubro-negro como um dos mais fáceis que os brasileiros vão enfrentar.

Palmeiras, Botafogo e Fluminense são os outros representantes do futebol brasileiro na primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa.