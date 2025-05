Finalista da Champions League quer a contratação de Wesley, do Flamengo

A Inter de Milão é mais uma interessada na contratação de Wesley, do Flamengo. Segundo informações de Venê Casagrande, o clube italiano entrou na disputa com o Manchester City e outros clubes europeus pela aquisição do lateral direito de 21 anos. O Lance! apurou que o Flamengo não deve abrir mão de vender Wesley, pensando no lucro financeiro, mas que isso só deve acontecer depois do Mundial de Clubes, que começa em junho.

De acordo com informações do jornalista, a Inter de Milão já entrou em contato com os agentes de Wesley, e o Flamengo já está ciente do interesse dos italianos. O jovem é titular absoluto do rubro-negro desde o ano passado. Após um período turbulento de adaptação, o lateral conquistou a confiança do torcedor e foi fundamental no título da Copa do Brasil de 2024.

Lançado no time titular por Sampaoli, Wesley já tem 127 jogos pela equipe rubro-negra, com três gols e cinco assistências. Ele é avaliado em 15 milhões de euros pelo Transfermarkt, portal especializado em transferências.

Manchester City e outros clubes tentam a contratação de Wesley

O lateral-direito Wesley está na mira de alguns clubes do futebol europeu. Além da Inter de Milão, um dos que demonstrou interesse pelo rubro-negro, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, foi o Manchester City, da Inglaterra.

O clube inglês, que disputará o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, assim como o Flamengo, gostaria de contar com Wesley para a competição. No entanto, o Lance! apurou que o Rubro-Negro só pretende negociar o atleta, caso isso aconteça, após o torneio. Segundo apuração do jornalista Nico Schira, o Flamengo pediu 45 milhões de euros para liberar o atleta.

Anteriormente, Bournemouth e Aston Villa, ambos da Inglaterra, demonstraram interesse pelo lateral-direito. O primeiro, aliás, chegou a mandar uma oferta de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões na cotação da época) no ano passado. A proposta, no entanto, foi recusada.