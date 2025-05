A amizade entre Wesley e Gerson ultrapassa os muros do Flamengo. Por diversas vezes, o lateral-direito, que vive grande fase, apontou o companheiro de elenco como um dos responsáveis pelo seu momento com a camisa do time carioca. Em seu casamento com Amanda Martins na noite de segunda-feira (19), o jovem homenageou o Coringa, um dos padrinhos da cerimônia.

- Eu falei que não queria esse caminho. Ele me falou que era o caminho certo. Ele disse que já tinha passado por isso e disse que era só uma fase. Eu achava que estava certo em curtir a minha vida. Na minha pior fase, ele me abraçou. Ele foi um dos caras que mais me abraçou no Flamengo e é por isso que eu estou onde eu estou. É tudo por causa dele e ele sabe. É o Gerson. Meu paizão. Na fase ruim, na fase boa. Na Seleção... Jogando lá fora, eu vou visitar, onde ele estiver - disse Wesley ao Gerson, seu colega de Flamengo.

Gerson se emociona com homenagem de Wesley, companheiro de Flamengo (Foto: Reprodução)

Durante o discurso do lateral, Gerson se emocionou. Em seguida, o capitão do Flamengo pediu o microfone, detalhou o esforço de Wesley e reforçou o carinho pelo amigo.

- Acho que o mérito é todo seu. Eu sei que eu te ajudei, mas se você não quisesse não seria possível. Já ajudei muita gente e eu faço de coração. É um orgulho gigante poder contribuir na tua vida. Graças ao meu trabalho eu conquistei os sonhos que eu tenho na vida. Mas esse seu reconhecimento aqui hoje vale mais que dinheiro. Dinheiro eu nunca tive. Hoje você está realizando seu sonho, construir a tua família com a tua esposa e eu quero que vocês sejam felizes para sempre. Eu estou chorando porque eu acho que falta o reconhecimento do amor das pessoas. A gente vive num mundo estranho. Sou um cara forte, não choro na frente dos outros - respondeu Gerson.

Relação entre Wesley e Gerson no Flamengo

Desde que subiu para o profissional do Flamengo em janeiro de 2023, Wesley buscou se inspirar em Gerson. A amizade entre os rubro-negros fez com que o meia, um dos ídolos recentes dos flamenguistas, "adotasse" o companheiro. Assim, o camisa 8 começou a dar orientações para que o companheiro aprimorasse o seu rendimento em campo.

Números de Wesley pelo Flamengo

Wesley já disputou 132 jogos com a camisa do Flamengo, com 71 vitórias, 32 empates e 29 derrotas. O lateral marcou três gols no profissional.

