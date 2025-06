Mundial de Clubes: conheça a universidade em que o Flamengo treinará

ATLANTIC CITY (EUA) — Falta pouco para o Mundial de Clubes começar para o Flamengo. O time brasileiro desembarca nos Estados Unidos na próxima quinta-feira (12), quando iniciará a preparação para o torneio. A reportagem do Lance! foi até a universidade de Stocktom para conhecer as instalações que serão utilizadas pelos rubro-negros.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes: hotel do Flamengo exibe homenagens a icônica premiação americana

O campo A. Larry James Stadium já está preparado para o Mais Querido. Profissionais da faculdade realizam os últimos reparos no gramado. O local foi isolado para que o treino rubro-negro seja preservado. Um dos diretores da universidade, Toni Berich conversou com o Lance! e enalteceu o Flamengo.

— Temos muitas expectativas. Teremos muita emoção ao ver o Flamengo chegando a Stockton. Estamos muito, muito animados por tê-los como parceiros durante sua jornada aqui na Copa do Mundo de Clubes — iniciou o diretor.

continua após a publicidade

— Acho que veremos muitos jogos de alto nível, às quais os Estados Unidos talvez não estejam acostumados. Então, acho que será bem revelador para os fãs de futebol — completou Berich.

Diferentemente da grande parte de universidades no Brasil, as faculdades norte-americanas contam, em sua maioria, com complexos esportivos. No caso da Stocktom Universiry, o local conta com quadras de variados esportes, além, claro, do campo de futebol, com uma pista de atletismo ao redor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo