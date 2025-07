Volante do Fluminense presta condolências à família de Diogo Jota

ORLANDO (EUA) - A triste notícia da morte de Diogo Jota, atacante do Liverpool, e de seu irmão André Silva, do Penefiel, repercutiu internacionalmente. Diretamente do Mundial de Clubes, Martinelli, volante do Fluminense, prestou apoio aos familiares dos jogadores.

— Meus sentimentos para a família, ele era recém-casado com a esposa. Que Deus abençoe toda a família e que dê muita força, que é um momento realmente muito difícil, difícil encontrar palavras nesse momento, mas que Deus abençoe a família dele, que dê muita força, que esteja num lugar melhor que a gente — disse Martinelli.

O Fluminense está em Orlando em preparação para encarar o Chelsea, nas quartas de final, nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília). Nesta quinta-feira, o elenco do Tricolor recebeu uma visita ilustre: Renato Augusto.

Mais informações sobre o acidente

De acordo com a imprensa local, a Guarda Civil informou que o acidente aconteceu na altura do quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Após uma tentativa de ultrapassagem, o pneu do automóvel estourou e, consequentemente, o veículo saiu da pista e pegou fogo logo depois.

A tragédia ocorre apenas 10 dias após o casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, realizado no dia 22 de junho. O casal tinha três filhos: Denis (nascido em 2021), Duarte (2023) e uma filha nascida em 2024, cujo nome não foi divulgado. Imagens do casamento compartilhadas recentemente mostravam a família reunida em clima de celebração.

Diogo Jota realizou procedimento no pulmão e não pôde pegar avião. (Foto: Reprodução/X/@LFC)

