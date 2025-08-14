Ex-Globo, Fernanda Gentil assina com nova emissora por três anos

Uma contratação de peso passa a integrar a equipe da CazéTV pelos próximos três anos: Fernanda Gentil. A jornalista já esteve na casa durante as olimpíadas de Paris e a Copa do Mundo Feminina em 2023. O primeiro grande evento da apresentadora na CazéTV será a Copa do Mundo de Clubes, em 2026.

- Estou muito feliz de voltar à CazéTV, dessa vez com mais tempo para contar histórias, descobrir personagens e participar de perto dos grandes momentos do mundo do esporte! Na CazéTV me sinto à vontade e com liberdade para criar formatos e sugerir conteúdos, ou seja, já estou ansiosa por esse nosso novo capítulo juntos! - celebrou a apresentadora.

Conheça Fernanda Gentil, novo reforço da CazéTV

Fernanda Gentil nasceu no Rio de Janeiro em 23 de junho de 1983 e construiu uma trajetória sólida no jornalismo esportivo brasileiro. Com passagem marcante pela TV Globo e, mais recentemente, atuação no Grupo Bandeirantes, ela se destacou por sua abordagem acessível e técnica nas entrevistas, conquistando espaço em diferentes formatos de programas esportivos e de entretenimento.

Ao longo dos anos, Fernanda Gentil consolidou uma imagem de profissionalismo e equilíbrio, especialmente ao lidar com temas ligados ao futebol. Embora seja conhecida por sua ligação pessoal com o Flamengo, ela mantém uma postura reservada em relação à sua torcida, optando por separar claramente o lado profissional do sentimento de torcedora.