ORLANDO (EUA) — O Fluminense fez seu último treinamento antes do jogo com o Al Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Antes do início da atividade, na manhã desta quinta-feira (3), o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes falou com a imprensa. Entre os assuntos abordados, o defensor opinou sobre a eliminação do Manchester City da competição.

continua após a publicidade

Gabriel Fuentes, lateral-esquerdo do Fluminense (Foto: Sharon Prais / Lance!)

— Todo mundo colocava o Manchester City como favorito. Sabemos que tipo de equipe é o Manchester City, mas como disse anteriormente, esta é uma competição mundial onde todos nós temos um sonho, onde todos temos desejos, e quem tiver essa disposição, essa vontade, é quem vai sair com o resultado, então, não nos surpreende — falou.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ao eliminar a Inter de Milão, no primeiro jogo disputado na segunda-feira (30), o Fluminense se classificou para as quartas de final do Mundial e o Manchester City surgiu como grande candidato a rival na sequência da competição. Diante do Al Hilal, um dos favoritos ao título foi derrotado e deu adeus às chances de uma revanche para o Tricolor, já que o confronto reeditaria a final do Mundial de Clubes de 2023.

continua após a publicidade

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre a Inter de Milão também foi vista com surpresa por muitas pessoas e jornalistas, já que o time italiano foi finalista da última edição da Champions League. Fuentes também falou sobre o feito do Tricolor.

➡️ Fluminense recebe visita de Renato Augusto antes de jogo com Al Hilal

— Nós tivemos essa vontade de vencer e conseguimos isso contra uma equipe que, aliás, acabou de jogar a final da Champions. Hoje em dia, o futebol é muito equilibrado em todos os sentidos. Quem tiver a vontade, acredito que é quem sempre vai sair vencedor — disse o lateral do Fluminense.

continua após a publicidade

Fluminense no Mundial

O Fluminense encara o Al Hilal no Mundial de Clubes, na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília, 15h local), no Estádio Camping World, em Orlando. O time saudita disputa a vaga na semifinal após despachar o Manchester City em vitória por 4 a 3, com dois gols de Marcos Leonardo, um de Malcolm e um de Koulibaly.

Em caso de classificação, o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes sairá do duelo entre Palmeiras e Chelsea, que também será disputado na sexta-feira. Os times se enfrentam às 22h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.