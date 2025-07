ORLANDO (EUA) - O Fluminense está em seu último dia de preparação para o duelo com o Al Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (3), o Tricolor, que treina no Orlando City Stadium para o confronto decisivo, recebeu uma visita ilustre.

continua após a publicidade

Renato Augusto visitou treino do Fluminense no Mundial de Clubes, em Orlando (Foto: Sharon Prais / Lance!)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Renato Augusto, que jogou pelo clube até maio deste ano, apareceu nos Estados Unidos. O antigo camisa 7 do Fluminense visitou os companheiros na atividade que teve os 15 minutos iniciais abertos para a imprensa. Durante o início da atividade, o ex-jogador conversou com seus antigos colegas de clube e membros da comissão técnica. Renato, que é muito querido por todo o grupo, foi muito bem recebido no estádio.

Contratado em 2024 a pedido de Fernando Diniz, Renato Augusto fez 32 jogos na sua primeira temporada pelo tricolor. Em sua estreia em 2025, o meia teve uma luxação no ombro na partida contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Ele precisou passar por uma cirurgia para corrigir o problema e ficou quatro meses sem jogar.

continua após a publicidade

➡️ Novo ‘Casal 20’? Dupla ‘CanArias’ alcança marca expressiva pelo Fluminense no Mundial

Após a recuperação, Renato disputou mais três jogos pelo Fluminense antes de anunciar a rescisão de contrato com o clube em maio. Ao todo, foram 36 jogos, um gol marcado e um título conquistado pelo Tricolor.

Fluminense no Mundial

O próximo jogo do Fluminense no Mundial de Clubes será contra o Al Hilal, na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília, 15h local), no Estádio Camping World, em Orlando. O time saudita disputa a vaga na semifinal após despachar o Manchester City em vitória por 4 a 3, com dois gols de Marcos Leonardo, um de Malcolm e um de Koulibaly.