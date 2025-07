Chegou ao fim a participação dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Melhor campanha entre os representantes do país, o Fluminense foi eliminado pelo Chelsea na semifinal, disputada nessa terça-feira (8). Com isso, o Lance! elegeu uma seleção apenas com atletas das quatro equipes do Brasil: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Ao todo, 30 jornalistas votaram. Veja a opinião de quatro deles no vídeo abaixo.

Seleção do Lance! - Brasileiros no Mundial

Fábio (Fluminense) - 100% dos votos

Samuel Xavier (Fluminense) - 80% dos votos

Thiago Silva (Fluminense) - 86,7% dos votos

Ignácio (Fluminense) - 53,3% dos votos

Piquerez (Palmeiras) - 43,3% dos votos

Jorginho (Flamengo) - 43,3% dos votos

Martinelli (Fluminense) - 70% dos votos

Richard Ríos (Palmeiras) - 83,3% dos votos

Jhon Arias (Fluminense) - 90% dos votos

Paulinho (Palmeiras) - 46,7% dos votos

Igor Jesus (Botafogo) - 80% dos votos

Regras: os jornalistas precisavam formar o time obrigatoriamente na formação 4-3-3, ou seja, com um goleiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, dois zagueiros, três meio-campistas e três atacantes. As opções já eram dadas, não permitindo a improvisação de atletas em outros setores.

Desempenho de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes

Botafogo: eliminado nas oitavas de final pelo Palmeiras

Sem muito brilho, o Alvinegro iniciou a campanha com vitória por 2 a 1 contra o Seattle Sounders (EUA). No segundo jogo, veio o momento mágico: triunfo sobre o atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, por 1 a 0. Depois, porém, foi derrotado pelo mesmo placar pelo Atlético de Madri, terminando na segunda colocação do Grupo B. Nas oitavas de final, o Botafogo deu adeus ao Mundial de Clubes após perder para o Palmeiras por 1 a 0 já na prorrogação.

Igor Jesus comemora seu gol no jogo do Botafogo contra o PSG (Foto: Stu Forster/AFP)

Flamengo: eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique

O Rubro-Negro começou a campanha no torneio intercontinental com vitória segura contra o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0. Na segunda rodada, impressionou o mundo ao aplicar 3 a 1 no Chelsea, favorito do grupo. Já garantido na primeira colocação do Grupo D, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC. Apesar de liderar o grupo, deu azar no chaveamento e encarou o gigante Bayern de Munique nas oitavas de final, quando foi derrotado por 4 a 2.

Wallace Yan e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Fluminense: eliminado na semifinal pelo Chelsea

Muitos tratavam o Fluminense como azarão entre os times brasileiros, mas a história foi bem diferente. O Tricolor já chamou atenção no primeiro confronto, quando teve desempenho dominante, apesar do empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund. Na segunda partida, venceu o Ulsan, da Coréia do Sul, de virada: 4 a 2. No terceiro jogo, empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Segundo colocado do Grupo F, o Flu duelou com a gigante Inter de Milão nas oitavas de final. Melhor para o clube carioca, que venceu a finalista da última Champions por 2 a 0. Novamente com o adversário tratado como favorito, o clube das Laranjeiras fez 2 a 1 no Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas de final. O sonho acabou na semifinal, quando perdeu para o Chelsea por 2 a 0, ambos os tentos marcados por João Pedro, cria de Xerém.

Germán Cano comemora ao marcar contra a Inter de Milão nas oitavas de final do Mundial (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Palmeiras: eliminado nas quartas de final pelo Chelsea

O Verdão estreou no Mundial jogando muito bem contra o Porto, considerado o principal rival do grupo até então, mas empatou por 0 a 0. Depois, venceu o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0. Na terceira partida, chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Inter Miami, mas conseguiu o empate no fim com brilho de Paulinho. Liderança do Grupo A garantida. Nas oitavas, o atacante foi decisivo mais uma vez para buscar a vitória contra o Botafogo. Nas quartas de final, porém, o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Chelsea. Na última partida pelo clube paulista antes de se transferir justamente para os Blues, Estêvão marcou o gol palmeirense.