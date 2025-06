Em jogo de duas viradas, Fluminense vence e lidera o Grupo F

NOVA JERSEY (EUA) – O que começou como uma grande atuação e com a expectativa de vitória quase virou um pesadelo. O Fluminense teve um jogo de altos e baixos com o Ulsan HD. Saiu na frente, com Arias, tomou o empate e virada, com Jinhyun e Won-sang, ainda no primeiro tempo, empatou com Nonato, e virou com Freytes. Ainda fechou o placar com Keno. O 4 a 2, na partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes, na noite deste sábado (21), deixou o Tricolor em primeiro o chave, dependendo apenas de si para classificar às oitavas de final.

Na última rodada, no dia 25, o Flu enfrenta o Mamelodi Sundowns-AFS, enquanto o Borussia Dortmund pega o já eliminado Ulsan HD. Um empate garante a classificação da equipe carioca.

Como foi Fluminense x Ulsan Hyundai pelo Mundial de Clubes

Com um minuto de jogo as mudanças feitas por Renato Gaúcho no time do Fluminense mostraram o primeiro efeito. Paulo Henrique Ganso, que entrou no lugar de Nonato, teve duas chances de abrir o placar. Após cobrança de escanteio, o camisa 10 chutou para defesa de Hyeon-Woo. A bola sobrou para o meia, que tentou de novo, para outra defesa do goleiro do Ulsan. Estava mostrado o cartão de visitas do Tricolor. Após o começo fulminante do Flu, os Tigres colocaram os dez da linha entrincheirados na frente da área para tentar equilibrar.

Os brasileiros continuaram dominando com pressão no campo do adversário. Com paciência para furar a retranca, um passe de Martinelli entre a zaga do Ulsan achou Serna dentro da área aos 20. O colombiano, no entanto, mandou por cima. Um minuto depois, Arias encontrou Cano na cara do gol. Mas a defesa se antecipou. Aos 26, Martinelli foi derrubado na frente da meia-lua da grande área. Arias cobrou com perfeição, no ângulo esquerdo. Golaço! 1 a 0. O 21 comemorou homenageando a filha Zoe.

E então veio a primeira virada

Aos 29, Serna escorou para Fuentes que soltou um petardo de fora da área, para grande defesa de Hyeon-Woo. Aos 30, foi a vez de Hércules parar nas mãos do goleiro. Aos 37, contra-ataque pegou a defesa do Flu desatenta e Jinhyun meteu para as redes. Gol dos Tigres. 1 a 1. Aos 42, veio a resposta. Arias recebeu na entrada da área, limpou a defesa, mas chutou por cima. E, na última bola o primeiro tempo, o Ulsan chegou em outro contra-ataque. A bola sobrou para Jinhyun. O 14 cruzou e Won-Sang, de peixinho, venceu Fábio. Gol dos Tigres. 1 a 2.

Fluminense voltou com Everaldo no lugar de Ganso. Mas foi o Ulsan que quase ampliou aos 4. Ataque coreano pegou a defesa carioca bagunçada de novo, mas Ludwigson não teve qualidade para conseguir colocar para dentro. O Tricolor parecia nervoso, errando passes simples. Com isso, os Tigres começaram a gostar do jogo e avançaram um pouco mais. Tanto que, aos 10, Won-Sang quase ampliou. Ele foi lançado sozinho, mas acabou chutando para fora. Aos 12, veio a resposta. Em cruzamento pela esquerda, Fuentes colocou na cabeça de Cano, que tocou por cima.

Mas o Flu virou de novo

O Flu seguia desorganizado, mesmo com as entradas de Nonato e Keno, nos lugares de Martinelli e Serna. Até que, aos 20, Nonato roubou uma bola na intermediária, ela chegou a Keno que cruzou. A zaga tirou, mas Nonato apareceu na frente da área para pegar o rebote e empatar. Gol do Flu! 2 a 2. Um minuto depois, Everaldo levantou na área e Cano quase virou para o Tricolor, mas a bola saiu. O empate acordou a torcida e o próprio time brasileiro. Mas aos 15, Won-Sang chegou sozinho na área. Só que Fábio saiu nos pés do coreano.

A partir de então, o Flu foi todo para a frente. E o avanço, aliado ao canto “benção João de Deus”, deu certo. Aos 37, Arias cobrou escanteio, o goleiro tirou parcialmente, a bola sobrou para Cano, que furou. Só que, mesmo quando erra, o 14 acerta. O chute virou um passe certeiro para Freytes, que só teve o trabalho de balançar as redes. Gol do Flu! 3 a 2. E aos 47, em contra-ataque, Arias recebeu na linha de fundo e cruzou na cabeça de Keno. Gol do Flu! 4 a 2. E liderança do Grupo F. Aos 51, Fábio ainda fez grande defesa em chute do venezuelano Lacava.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ULSAN HD

2ª RODADA – COPA DO MUNDO DE CLUBES – GRUPO F

🗓️ Data e horário: 21/6/2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: MeatLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

🥅 Gols: Arias (26’/1º), Jinhyun (37’/1º), Won-sang (47’/1º), Nonato (20’/2º), Freytes (37’/2º), Keno (46'/2º)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hercules, Martinelli (Nonato) e Paulo Henrique Ganso (Everaldo); Arias, Gérman Cano (Bernal) e Kevin Serna (Keno).

ULSAN HYBDAI (Técnico: Kim Pan-Gon)

Jo Hyeon-woo; Kang Sangwoo (Seok-Hyeon); Kim Yong-gwon, Lee Jaeik (Lee Chung-Yong) e Trojak; Bojanic (Jung Woo-Young), Ko Seung-Beon, Lee Jinhyun e Ludwigson; Um Won-sang (Lacava) e Erick Farias.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Michael Oliver (ING)

🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)