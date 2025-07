Palmeiras luta, mas Chelsea faz 2 a 1 e está na semifinal do Mundial

(FILADÉLFIA - EUA) - O Palmeiras lutou, dominou as arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas vacilou em momentos pontuais e está eliminado do Mundial de Clubes. Com um gol em cada tempo, o Chelsea fez 2 a 1 (Palmer e Weverton contra e Estêvão para o Palmeiras), e agora enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal.

Como foi o jogo

O Chelsea começou dominando as ações no estádio da Filadélfia, controlando o ritmo do jogo e explorando com eficiência as brechas na defesa do Palmeiras. E com uma mudança de última hora no meio de campo, com o brasileiro Andrey Santos entrando no lugar de Reece James, lesionado. Aos quatro minutos, Cole Palmer já anunciava o perigo para o Palmeiras com um chute de pé direito bem defendido por Weverton, prenunciando o que estava por vir. Aos 15 minutos, porém, o jovem inglês confirmou sua influência no jogo: recebeu um passe preciso de Chalobah no meio-campo, Palmer girou com classe entre Richard Ríos e Micael, driblou Giay com tranquilidade na entrada da área e finalizou no cantinho, sem chances para o goleiro alviverde.

O gol deu ao time de Londres a tranquilidade em campo. Mantendo a posse de bola e encontrando espaços com facilidade na marcação palmeirense.

O Palmeiras, por sua vez, demorou a encontrar seu jogo. Com uma formação que tinha Allan, Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque, o Verdão sentia falta de um jogador para organizar o jogo no campo de ataque. Assim, a bola batia e voltava, deixando o time inglês dominando ainda mais a partida.

Só nos minutos finais do primeiro tempo conseguiu equilibrar as ações, ajustando a marcação e se tornando mais agressivo nas disputas. A equipe de Abel Ferreira começou a criar chances perigosas: Allan desperdiçou uma oportunidade clara, ainda que em posição irregular, e Vanderlan quase empatou com uma cabeçada defendida por Robert Sánchez.

O segundo tempo começou de maneira diferente. A equipe brasileira voltou com imposição técnica, e Estêvão passou a incomodar a defesa londrina. E a pressão do Palmeiras deu resultado. Aos sete minutos, Estêvão recebeu dentro da área, limpou a marcação de Colwill e acertou lindo chute no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Robert Sánchez.

O Chelsea ficou abalado e a partida tomou um ritmo frenético, com ataques de ambas as equipes e as defesas expostas, aumentando as chances de gol. Abel resolveu trocar o time e colou Paulinho e Maurício nos lugares de Allan e Facundo Torres. Enzo Maresca apostou na entrada do brasileiro João Pedro para mudar a dinâmica do ataque.

As mudanças deram uma reanimada ao Chelsea, só que a partida continuava imprevisível. Abel ainda apostou em Flaco López para tentar pressionar a defesa londrina pelo alto. Em um lance fortuito, porém, o Chelsea voltou a ficar à frente no placar. Após jogada ensaiada de escanteio, Malo Gusto recebeu na área e cruzou. Giay tentou cortar e desviou contra o próprio gol aos 37 do segundo tempo.

O Palmeiras tentou na base do abafa nos últimos minutos, mas o time inglês conseguiu segurar o ímpeto do time brasileiro e ainda teve pelo menos mais duas oportunidades para marcar. No fim, o resultado não se alterou e o time inglês se classificou para enfrentar o Fluminense na semifinal.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 2 CHELSEA

QUARTAS DE FINAL - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 4/7/2025 - 22h

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

🥅 Gols: Cole Palmer, aos 16' do 1ºT e Weverton (contra) aos 37' do 2º T (CHE); Estêvão, aos 7 do 2º T (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Malo Gusto (CHE)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

🚩 Assistentes: Anton Shcetinin (Austrália) e Ashley Beechamj (Austrália)

🏁VAR: Khamis Al Marri (Catar)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal Moreno) e Richard Ríos; Allan (Maurício), Estêvão e Facundo Torres (Paulinho); Vitor Roque (Flaco López).

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández e Nkunku (Madueke); Palmer e Pedro Neto; Delap (João Pedro).