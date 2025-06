Botafogo faz história e vence o PSG no Mundial de Clubes

PASADENA (EUA) - No duelo entre os atuais campeões da América e Europa, brilhou a Estrela Solitária. Nesta quinta-feira (19), o Botafogo fez história e venceu o PSG por 1 a 0, no Rose Bowl, em Pasadena, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Igor Jesus fez o gol do Fogão.

A equipe francesa iniciou a partida como se esperava, com mais posse de bola e no ataque. Aos poucos, o Glorioso passou a ter as suas oportunidades. Aos 34 minutos da primeira etapa, Igor Jesus driblou Pacho, finalizou e fez um golaço, que garantiu uma dos episódios mais bonitos da vitoriosa história do Botafogo.

O triunfo também marca a quebra de um tabu para o futebol brasileiro. Foi a primeira vitória de um clube nacional sobre um europeu no Mundial de Clubes em quase 13 anos, sendo a última vez a conquista do Corinthians sobre o Chelsea, em 2012.

Como está a tabela?

O Fogão segue com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com seis pontos, o clube lidera o Grupo B e precisa apenas empatar com o Atlético de Madrid na última rodada para garantir a classificação. Os espanhóis, assim como o PSG, têm três pontos, mas os franceses ocupam a vice-liderança devido aos critérios de confronto direto e saldo de gols. O Seattle Sounders segue sem pontuar e está na lanterna.

Como foi o jogo?

A equipe francesa precisou de um minuto para finalizar pela primeira vez. Kvaratskhelia recebeu na esquerda, invadiu a área, chutou colocado e John fez boa defesa. A defesa alvinegra teve dificuldades para marcar o georgiano, que, pouco depois, voltou a finalizar da mesma posição, mas a bola foi para fora.

Artur foi o jogador mais agudo do Botafogo no início da partida. Aos seis minutos, o atacante fez boa jogada individual, arriscou de fora da área e Donnarumma defendeu com segurança. O PSG tinha mais a posse de bola, e chegou a ter 90% da posse de bola.

Passados os primeiros 15 minutos de dominação, o PSG começou a sentir o cansaço, fruto do calor na Califórnia, e abriu espaço para o Botafogo. Aos 26 minutos, Artur cruzou na área e Igor Jesus por pouco não cabeceou na pequena área, mas Beraldo afastou.

A estrela do Botafogo brilhou aos 35 minutos. Os franceses mostraram que também têm suas fraquezas: deram espaço, e Savarino lançou Igor Jesus, que driblou Pacho, chutou cruzado e contou com um desvio para enganar Donnarumma e marcar o gol do Fogão. A bola entrou nas mesmas traves onde Baggio perdeu o pênalti na final de 1994, para a conquista do tetracampeonato, um sinal de que o Rose Bowl é, de fato, um lugar onde brasileiros fazem história.

A equipe carioca segurou o ímpeto do PSG e foi ao intervalo em vantagem no placar.

Os franceses voltaram ao segundo tempo exercendo pressão. Aos seis minutos, Vitinha cabeceou na pequena área e John defendeu de peito. A resposta do Botafogo foi aos oito minutos. Vitinho cruzou na área, Igor Jesus finalizou de cabeça, mas Donnarumma defendeu no centro do gol.

O PSG se mandou ao ataque e trocava muitos passes na frente da defesa do Botafogo. A zaga do Fogão se postou bem e afastava as inúmeras bolas alçadas na grande área. O maior susto veio aos 33 minutos, quando Barcola aproveitou uma sobre e marcou, mas a arbitragem marcou impedimento.

Nos acréscimos, Kvratshelia teve boa oportunidade em cobrança de falta. O atacante georgiano bateu e a bola passou raspando o travessão. Passado o susto, o Botafogo segurou o ímpeto francês e saiu com a vitória histórica.

Igor Jesus marcou o gol do Botafogo contra o PSG (Foto: Stu Forster / AFP)

O que vem por aí?

A última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da Fifa será na segunda-feira (22). As duas partidas serão às 16h (de Brasília). O Botafogo encara o Atlético de Madrid, novamente no Rose Bowl, na Califórnia. Em Seattle, o Paris-Saint Germain encara o Seattle Sounders.

✅ FICHA TÉCNICA

PARIS SAINT-GERMAIN 0 x 1 BOTAFOGO

2ª rodada - Copa do Mundo de Clubes da Fifa

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia

🥅 Gol: Igor Jesus (34'/1ªT) (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Gregore (BOT); Cuiabano (BOT)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnaruma; Hakimi, Pacho, Lucas Beraldo e Lucas Hernández (Fabián Ruíz); Zaïre-Emery (João Neves), Mayulu (Nuno Mendes) e Vitinha; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Barcola) e Doué (Lee Kang-In)

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles (Cuiabano); Allan (Newton), Gregore, Marlon Freitas e Savarino (Santiago Rodríguez); Artur e Igor Jesus

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)

🚩 Assistentes: Michel Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

🖥️VAR: Guillermo Pacheco (MÉX)