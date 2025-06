Flaco López muda o jogo, Palmeiras vence Al Ahly e fica perto da classificação no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras demorou a engrenar no jogo, mas venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 (Abou Ali, contra, e Flaco López), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nesta quinta-feira (19), conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes e lidera o Grupo A com quatro pontos. Com o resultado, o Verdão fica mais próximo da classificação às oitavas de final da competição. O time egípcio tem apenas um ponto e pode terminar a segunda rodada na última colocação, a depender do resultado do jogo entre Inter Miami-EUA x Porto-POR, que acontece mais tarde. A curiosidade da partida foi a paralisação do jogo, por mais de 45 minutos, devido ao alerta de raios na região.

Como foi o jogo

O início da partida foi movimentado, com os dois ataques tentando surpreender o adversário, mas aos poucos o Palmeiras assumiu o controle da posse de bola, ainda que sem transformar o domínio em grandes oportunidades. O Al Ahly, por sua vez, tentava responder principalmente com bolas aéreas, mas não conseguiu criar situações de real perigo.

Mesmo com a temperatura elevada, o Palmeiras foi quem criou a melhor chance de gol. Aos 19 minutos, Estêvão acelerou pela direita, cortou para o meio na entrada da área e finalizou com perigo, tirando tinta da trave. Antes disso, aos 17, o jovem atacante já havia levado perigo ao limpar a marcação, invadir a área e finalizar no contrapé do goleiro, com a bola passando muito perto.

O momento mais tenso do primeiro tempo para os palmeirenses aconteceu aos 38 minutos. Raphael Veiga chegou forte em uma disputa com Yasser, acertando o adversário com um carrinho. O árbitro inglês Anthony Taylor aplicou inicialmente o cartão vermelho direto. Após revisão no VAR, a decisão foi alterada e o meia do Palmeiras recebeu apenas o cartão amarelo. O clima esquentou ainda mais depois do lance, e o juiz precisou distribuir outros três cartões amarelos antes do intervalo. A temperatura em campo seguiu alta e o jogo inclusive teve de ser paralisada aos 30 minutos para que os jogadores pudessem se recuperar.

Para o segundo tempo, Abel Ferreira resolveu mudar o estilo de jogo do ataque do Palmeiras, sacando Raphael Veiga e Vitor Roque para as entradas de Maurício e Flaco López, respectivamente. A aposta não poderia ter sido melhor.

Com um centroavante de área, o Palmeiras passou a incomodar a defesa do Al Ahly com bolas na área. Logo no início da etapa final, Flaco quase marcou.



Aos 3 minutos, porém, não teve jeito. Aníbal Moreno cobrou a falta em direção à área, e o centroavante Abou Ali, do Al Ahly, ao tentar afastar o perigo, acabou desviando de cabeça para trás, colocando a bola no ângulo de El Shenawy, que nada pôde fazer. Primeiro gol do Verdão no Mundial.

Pouco depois, aos 13 minutos, em uma saída rápida de contra-ataque após outra bola parada do Al Ahly, Mauricio conduziu pelo meio e encontrou um passe preciso para Flaco López. O atacante invadiu a área e, cara a cara com o goleiro, finalizou com categoria no canto para ampliar a vantagem do Palmeiras.

Três minutos mais tarde, porém, o juiz Antony Taylor chamou Abel Ferreira e José Riveiro, técnico dos dois times, e avisou que havia um alerta de tempestade, paralisando o jogo.

Após 45 minutos de paralisação, o jogo foi retomado. O técnico espanhol do Al Ahly fez quatro mudanças na equipe, na tentativa de voltar para o jogo.

No entanto, o Palmeiras não deu margem para que o time egípcio conseguisse a reação. O time paulista seguiu controlando o jogo. Assim, o time fez o tempo passar, sem ser ameaçado, e saiu de campo com a primeira vitória neste Mundial.

O que vem por aí

O Palmeiras volta a campo dia 22, segunda-feira, quando fecha sua participação na primeira fase diante do Inter Miami-EUA, de Messi, às 22h. No mesmo dia e horário, o Al Ahly enfrenta o Porto-POR.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 AL AHLY

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: sábado, 19/6/2025 - 13h

📍 Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

🥅 Gols: Abou Ali (contra), aos 3' e Flaco López, aos 13' do 2ºT (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Raphael Veiga, Piquerez, Richard Ríos e Giay (PAL); Attia (AHL)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (Inglatera) e Adam Nunn (Inglaterra)

🏁VAR: Ivan Bebek (Croácia)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Rios e Veiga (Maurício); Estêvão (Vanderlan), Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López).

AL AHLY (Técnico: José Riveiro)

El Shenawy; Hany, Ibrahim, Dari (Ramadan) e Attiyat; Fathi (Afsha), Attia, Ben Romdhane, Trézéguet (Bencharki) e Zizo; Abou Ali (Gradisar).