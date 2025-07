Nesta terça-feira (8), o Fluminense e o Chelsea se enfrentaram em uma das semifinais do Mundial de Clubes. O time inglês venceu o jogo por 2 a 0 e se classificou para a final do campeonato da Fifa. A partida registrou o segundo maior público da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. 70556 torcedores estiveram presentes no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Arias e Caicedo em ação em Fluminense 0 x 2 Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife / AFP)

10 maiores públicos do Mundial de Clubes 2025

Jogo Público Estádio PSG 4 x 0 Atlético de Madrid 80.619 pessoas Rose Bowl Fluminense 0 x 2 Chelsea 70.556 pessoas MetLife Stadium Real Madrid 3 x 1 Pachuca 70.248 pessoas Bank of America Stadium Palmeiras 1 x 2 Chelsea 65.782 pessoas Lincoln Financial Field PSG 4 x 0 Inter Miami 65.574 pessoas Mercedes-Benz Stadium RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid 64.811 pessoas Lincoln Financial Field Bayern 2 x 1 Boca Juniors 63.587 pessoas Hard Rock Stadium Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal 62.415 pessoas Hard Rock Stadium Real Madrid 1 x 0 Juventus 62.149 pessoas Hard Rock Stadium Al Ahly 0 x 0 Inter Miami 60.927 pessoas Hard Rock Stadium

Com o jogo, o Fluminense superou o Palmeiras nos jogos dos times brasileiros com mais público no Mundial de Clubes. O jogo do Verdão contra o Chelsea se tornou o quarto no número de torcedores presentes na nova competição da Fifa.

O MetLife Stadium, palco das semifinais, é o segundo estádio com maior capacidade desta Copa do Mundo de Clubes. A tendência é que a partida entre PSG x Real Madrid bata o recorde de público da competição.

A final do campeonato também será disputada no estádio de Nova Jersey. O Chelsea vai enfrentar o vencedor de Real Madrid x PSG no domingo (13), às 16h (de Brasília).