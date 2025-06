Botafogo vence o Seattle Sounders e larga bem no Mundial

SEATTLE (EUA) - O Botafogo estreou com vitória no Mundial de Clubes. Neste domingo (15), o Fogão venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, no estádio Lumen Field, em Seattle. Mesmo atuando na casa do adversário, a equipe de Renato Paiva conquistou o resultado ainda no primeiro tempo. Jair e Igor Jesus marcaram antes do intervalo, enquanto Roldán diminuiu na etapa final.

Com a vitória, o Botafogo ocupa a segunda colocação do Grupo B da competição. A equipe carioca tem os mesmos três pontos do PSG, que goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, mas fica atrás na tabela por ter saldo de gols inferior. Os franceses serão os próximos adversários do Fogão no torneio, em jogo na quinta-feira (19), na Califórnia.

Como foi o jogo?

Atuando em casa, apesar de não ser o mandante oficial, o Seattle Sounders se lançou ao ataque nos primeiros minutos de partida e criou a primeira chance do duelo. Aos seis minutos, Vargas tabelou com Roldán e finalizou para fora.

O jogo ficou movimentado após a investida da equipe norte-americana. O Botafogo ficou perto de abrir o placar com Igor Jesus, que chutou de dentro da área, mas foi bloqueado pela defesa, e com Alex Telles, que finalizou após lançamento de Marlon, mas parou no goleiro Frei. Em resposta, os donos da casa tiveram uma boa chance em chute de fora da área de Ferreira, a bola passou perto da trave defendida por John.

Aos poucos, o Botafogo foi impondo seu domínio na partida. Aos 27 minutos, Alex Telles cobrou falta próxima à área e levantou a bola na direção do gol. Jair se antecipou à marcação e cabeceou firme para abrir o placar.

Em desvantagem no placar, o Seattle Sounders passou a oferecer mais perigo. Aos 42 minutos, Roldán fez boa jogada pela lateral, cruzou rasteiro, e Rusnák finalizou de primeira, a bola passou raspando a trave defendida por John. Um minuto depois, após boa trama ofensiva, Vitinho cruzou, e Igor Jesus cabeceou dentro da grande área para marcar o segundo gol do Botafogo na partida.

O Seattle Sounders voltou mais ofensivo para o segundo tempo, tentando tomar a iniciativa. Renato Paiva promoveu a estreia de Joaquín Correa, que entrou no intervalo no lugar de Mastriani. O Botafogo passou a apostar nos contra-ataques e, aos sete minutos, teve a chance de marcar o terceiro com Savarino, mas Frei defendeu um chute à queima-roupa.

A equipe norte-americana teve bons momentos nos primeiro minutos da segunda etapa. Aos 12 minutos, Kent fez boa jogada na entrada área, chutou e John fez uma ótima defesa. Por pouco, Ferreira não ficou com o rebote, mas a defesa conseguiu afastar.

Aos 29 minutos, a pressão do Seattle Sounders surtiu efeito. Após cruzamento, Roldán cabeceou, a bola desviou em Igor Jesus e acabou enganando John, diminuindo o placar para os norte-americanos.

A equipe passou a pressionar o Botafogo e teve duas boas chances para empatar. Em jogada após o gol, Roldán cabeceou e John fez boa defesa. Aos 34 minutos, De la Vega recebeu bom passe dentro da área, mas furou e perder a oportunidade. O Glorioso ainda teve uma boa chance com Correa, nos acréscimos, mas Frei defendeu. No ultimo minuto, o Seattle Sounders teve grande chance novamente com De la Vega, mas John salvou a vitória.

Igor Jesus marcou na vitória do Botafogo (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O que vem por aí?

A próxima partida do Botafogo na competição será na quinta-feira (19). O clube carioca viaja para Pasadena, na Califórnia, onde enfrenta o PSG, às 22h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, palco que a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo de 1994.

No mesmo dia, o Seattle Sounders enfrenta o Atlético de Madrid, um pouco antes, às 19h (de Brasília). A partida será no estádio Lumen Field, palco da primeira vitória do Botafogo.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 SEATTLE SOUNDERS

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO B

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lumen Field, Seattle (EUA)

🥅 Gols: Jair (27'/1ºT) (1-0); Igor Jesus (43'/1ºT) (2-0); Roldán (29'/2ºT) (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Nouhou (SEA); Alexander Barboza (BOT); Correa (BOT); Ragen (SEA)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Danilo) e Savarino (Arthur Cabral); Artur, Mastriani (Joaquín Correa) e Igor Jesus (Rodriguez)

SEATTLE SOUNDERS (Técnico: Brian Schmetzer)

Frei, Álex Roldan, Kim (Bell), Ragen e Nouhou (Baker-Whiting); Cristian Roldan, Vargas e Rusnák; Kent (Rothrock), Ferreira (De la Vega) e Musovski (De Rosário)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

🖥️VAR: Marco di Bello (ITA)