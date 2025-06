Palmeiras busca empate no fim com Inter Miami e pega o Botafogo no Mundial de Clubes

(Miami - EUA) - O Palmeiras saiu perdendo por 2 a 0, superou o susto, buscou o empate e terminou na liderança do Grupo A. O empate com o Inter Miami por 2 a 2 faz com que o Verdão enfrente o Botafogo, no sábado (28), às 13h, pelas oitavas de final. Já o time norte-americano vai encarar o Paris Saint-Germain, domingo (29), às 13h.

Como foi o jogo

Abel resolveu dar a Flaco López a titularidade após o camisa 42 mostrar um desempenho melhor do que Vitor Roque nas duas partidas do Mundial até aqui. O treinador português também sacou Giay e promoveu a entrada de Marcos Rocha, além de colocar Lucas Evangelista no lugar de Aníbal Moreno, que sentiu uma lesão na coxa.

O Verdão começou o jogo pressionando. Gustavo Gómez assustou na bola aérea. Mas quando o time paulista parecia ter o controle, o Inter Miami surpreendeu. O time norte-americano encaixou rápido contra-ataque após escanteio. Luis Suárez escorou um chutão da defesa com o peito e serviu Tadeo Allende, que percorreu o campo sozinho e chutou na saída de Weverton para abrir o placar aos 15 minutos. Para piorar, no lance Murilo sentiu a coxa e precisou deixar o jogo. Bruno Fuchs entrou.

O Palmeiras acusou o golpe e perdeu a concentração na partida. Messi começou a reger a partida, comandando o jogo.

O time de Lionel Messi terminou a etapa com 59% de posse de bola, trocando 303 passes contra 202 do Verdão. Mesmo com menos controle territorial, o Palmeiras foi mais agressivo nas finalizações, com 10 chutes ao todo, contra apenas 4 do Inter Miami, sendo que ambos os times acertaram uma finalização no gol.

Nas bolas paradas, o domínio também foi alviverde, com 5 escanteios a favor e nenhum cedido. No aspecto defensivo, o Inter Miami levou a melhor com 10 desarmes contra 7 da equipe brasileira, enquanto o número de faltas cometidas foi igual, com quatro infrações para cada lado.

Para o segundo tempo, Abel trocou Raphael Veiga por Maurício logo após o intervalo e conseguiu aumentar o ímpeto ofensivo da equipe. Só que em outro contra-ataque, quase o cenário do primeiro tempo se repetiu. Allende, porém, chutou para fora desta vez. Abel colocou então Paulinho no lugar de Facundo Torres.

Apesar de ocupar o campo de ataque, o Palmeiras não conseguia ameaçar efetivamente o gol defendido por Ustari. Para piorar, o Verdão viu Suárez enfileirar a zaga alviverde e chutar sem chance para Weverton, ampliando o placar para 2 a 0 aos 19 minutos do segundo tempo.

O Palmeiras seguiu em cima, só que ainda pecava na hora de criar chances claras de gol. Aos 35 minutos, porém, Allan conseguiu furar a defesa do Inter Miami e encontrou Paulinho na área. O camisa 10 bateu na saída de Ustari e diminuiu o placar.

A pressão alviverde deu resultado. Aos 42 minutos, Maurício aproveitou rebote da zaga do Inter Miami e encheu o pé para empatar a partida e colocar o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI 2 X 2 PALMEIRAS

3ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO A

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 23/6/2025 - 22h

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

🥅 Gols: Allende, aos 15' do 1ºT; Luis Suárez, aos 19º 2T (INT); Paulinho, aos 35º do 2ºT (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Messi (INT)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia)

🏁VAR: Tomasz Wiatkowski (Polônia)

⚽ ESCALAÇÕES

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Ustari; Avilés, Falcón, Weigandt e Allen; Busquets, Redondo, Segovia (Alba) e Allende; Messi e Suárez (Cremaschi).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Vitor Roque), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Richard Rios, Evangelista (Allan) e Raphael Veiga (Maurício); Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.